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內幕／藍縣市長提名主打世代、在地　中生代連線成亮點

▲國民黨立委蔣萬安（左2）參選台北市長呼聲高，台北市議員羅智強（左3）也被力拱征戰高雄市長。（圖／資料照片）
▲國民黨立委蔣萬安（左2）參選台北市長呼聲高，台北市議員羅智強（左3）也被力拱征戰高雄市長。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-02-11 15:43:53

備戰2022年九合一選戰，國民黨中常會日前已經通過縣市長提名辦法，主要以現任為優先、以協調代替初選，避免黨內互打。據了解，國民黨主席朱立倫這一週已經密集與現任縣市長見面，討論議員提名佈局；在非執政縣市的提名佈局方面，朱立倫有意以世代為提名最重要的考量，盼能讓民眾耳目一新，進而拉抬選情。

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國民黨歷經四大公投、罷免台北市立委林昶佐、中二立委補選等失利，氣勢低迷，而面對年底九合一選戰，朱立倫更是需要有帶領國民黨走出泥沼的勇氣跟魄力，朱立倫日前更喊出六都過半，提名人選是否有亮點，各界都在關注。

國民黨雖已通過縣市長提名辦法，以協調代替初選，避免黨內互打，不過，艱困選區如台南、高雄，該由誰來選？有望收復失土的台北市與桃園市誰參選最有勝算？再加上藍白合的棘手議題，另還有國民黨立委陳玉珍有意挑戰現任縣長楊鎮浯，國民黨內仍有許多難題待解。

據了解，朱立倫本週已密集安排與現任縣市長會面，商討議員選戰佈局，國民黨中常會在下週也將通過議員提名辦法，2022年佈局將全面展開。

知情人士表示，在縣市長提名方面，除了現任優先的大原則之外，在還沒執政的縣市，朱立倫擬將以世代、在地為最主要的考量，盼推出中生代人選，組成中生代連線，除可讓外界耳目一新之外，也對於拓展國民黨在當地的版圖有所助益。

舉例而言，台北市若由中生代的國民黨立委蔣萬安出戰，基隆市幾可確定由前立委謝國樑參選，艱困選區高雄市方面，黨內力拱台北市議員羅智強出戰，台南方面，現有國民黨不分區立委陳以信以及台南市議員謝龍介表態參選，這些都算是黨內中生代的優秀人選，可以組中生代連線，成為亮眼的名單。

知情人士認為，朱立倫此次提名將會以栽培後進為最大的目標，走過去故總統蔣經國的路線，但這樣的提名模式也代表勢必得挺住來自黨內的各種壓力與質疑。

黨內人士表示，國民黨最缺乏的就是以培育人才為目標的提名方式，在某些地區，勝選可能有困難，但所提名的人選能否為國民黨整體加分，或是能否在當地拓展票源、持續深耕，如此才能走的長遠。

據了解，也有重量級人士建議朱立倫可親征艱困選區，不但可以帶動氣勢之外，也不失為帶領國民黨走出現況泥沼的妙招，但朱立倫似乎無意採納。

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