內幕／藍縣市長提名主打世代、在地　中生代連線成亮點

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國民黨雖已通過縣市長提名辦法，以協調代替初選，避免黨內互打，不過，艱困選區如台南、高雄，該由誰來選？有望收復失土的台北市與桃園市誰參選最有勝算？再加上藍白合的棘手議題，另還有國民黨立委陳玉珍有意挑戰現任縣長楊鎮浯，國民黨內仍有許多難題待解。
據了解，朱立倫本週已密集安排與現任縣市長會面，商討議員選戰佈局，國民黨中常會在下週也將通過議員提名辦法，2022年佈局將全面展開。
知情人士表示，在縣市長提名方面，除了現任優先的大原則之外，在還沒執政的縣市，朱立倫擬將以世代、在地為最主要的考量，盼推出中生代人選，組成中生代連線，除可讓外界耳目一新之外，也對於拓展國民黨在當地的版圖有所助益。
舉例而言，台北市若由中生代的國民黨立委蔣萬安出戰，基隆市幾可確定由前立委謝國樑參選，艱困選區高雄市方面，黨內力拱台北市議員羅智強出戰，台南方面，現有國民黨不分區立委陳以信以及台南市議員謝龍介表態參選，這些都算是黨內中生代的優秀人選，可以組中生代連線，成為亮眼的名單。
知情人士認為，朱立倫此次提名將會以栽培後進為最大的目標，走過去故總統蔣經國的路線，但這樣的提名模式也代表勢必得挺住來自黨內的各種壓力與質疑。
黨內人士表示，國民黨最缺乏的就是以培育人才為目標的提名方式，在某些地區，勝選可能有困難，但所提名的人選能否為國民黨整體加分，或是能否在當地拓展票源、持續深耕，如此才能走的長遠。
據了解，也有重量級人士建議朱立倫可親征艱困選區，不但可以帶動氣勢之外，也不失為帶領國民黨走出現況泥沼的妙招，但朱立倫似乎無意採納。