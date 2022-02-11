橘子嘉年華春節版近600萬次觀看 天堂M領軍2.6萬人同上
今年1月底開跑的「2022橘子嘉年華春節版」，被視為遊戲屆一大盛事，一連四天在線上接棒直播，匯聚遊戲、音樂、料理3大泛娛樂主題。橘子集團今（11）日公布，2022橘子嘉年華春節版創下近600萬總觀看次數，刷新歷屆成績，在人氣手遊《天堂M》帶領下，最高同時在線人數衝破2.6萬人。這回首次推出「豆陣來bean果」互動玩法，用戶力拼總價值4.3億的虛寶、超過千萬元的實體獎品，在22天活動期間內，共發放36萬張bean果卡、560萬顆bean果豆、84.6萬個連線獎勵寶箱，成功帶動beanfun!新增用戶數較去年暑期版暴增加近2倍。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-11 15:54:28
橘子集團董事長劉柏園立志將「橘子嘉年華」打造成最高互動展會，這無疑也是全台最大線上展會，在結合多元泛娛樂內容，串連旗下眾多服務後，成功突破遊戲玩家同溫層，春節版再次刷新活動紀錄。橘子集團表示，橘子支付用戶數同比增近3成，有閑購物銷售額同比則翻倍成長，去年底剛上線的beanfun!漫畫星，閱讀人數在活動開跑後也呈現倍數成長。
橘子嘉年華春節版運用旗下虛擬攝影棚「G Studio」打造直播場景，多元主題的節目引發關注，包括原創料理節目《歐橘食堂》，由絕對味蕾天后莎莎擔任二廚，和知名來賓黃氏兄弟趣味互動，躍升直播第2天(1/21)最高同上單元。《天堂M》與《新楓之谷》透過經典賽事與新職業登場，雙雙突破前屆紀錄，分別成為第三天(1/22)及第四天(1/23)最高同上節目。「beanfun!漫畫星」在首日(1/20)推出特別節目，直擊人氣漫畫家的工作室，帶觀眾探究漫畫作品的創作歷程，同樣吸引動漫迷討論。
首度推出的互動玩法「豆陣來bean果」，自1/17開跑後22天內，帶動beanfun!新增用戶數較去年暑期版成長近2倍，還掀起社群交流換豆熱潮，高達4成用戶透過beanfun!交換功能，交換自己想要的號碼豆來加快完成賓果卡連線。