何志偉組織陳時中後援會 王世堅：適可而止否則適得其反
民進黨立委何志偉今（11）日中午無預警在臉書上PO文，表示要為衛福部長陳時中成立「北區後援會」，並力挺陳時中參選台北市長。而何志偉此舉也引發各界議論，對此民進黨台北市議員王世堅就指出，何志偉此舉「合乎情理、意料之中」，但並未尊重當事人陳時中的意願，王世堅也似乎意有所指向何志偉喊話「要適可而止，否則會適得其反。」
記者丁上程／台北報導
2022-02-11 15:53:10
王世堅表示，何志偉為陳時中成立後援會，並力挺參選台北市長的做法，是合乎情理且意料之中。但王世堅強調，他個人認為這麼早就做後援會的組織聲援，已經違反了當事人的意願。「陳時中早就講得很清楚，此時此刻防疫最優先，選不選舉不在目前的考量內。」王世堅說，應該要尊重當事人的意願，尤其是選舉，更是首都台北市長選舉，不能「率而言之、說選就選」。
王世堅強調，民進黨早就定調，六都市長候選人的提名，就是由身兼黨主席的總統蔡英文在盱衡情勢之後，做最後的拍板定案，「應該尊重黨的決定，也尊重蔡主席的決定權，而不是現在隨便地做一些動作。」王世堅說，蔡英文會在綜觀情勢之後，與每個檯面上適合的人選談過，也會進行一些基本的民意調查，最後再做出決定。
而現場媒體也追問王世堅，誰是他認為最適合參選台北市長的人選？對此王世堅直言，他認為交通部前部長林佳龍是非常好的人選。「因為他嫻熟市政的運作，他馬上就可以上手。」王世堅說，雖然在交通部長任內遇到一些不幸的事情所以離職，但林佳龍除了任內做得很好以外，離開時的身影也非常漂亮，因此他認為民眾都會希望再給林佳龍一次表現的機會。