台鐵公司化踢鐵板　王國材：工會不見我見員工

交通部長王國材今（2022）年規劃與台鐵企業工會全台共15個分會見面，希望深入了解第一線員工對公司化的想法，不過首次會面就踢到鐵板，企工日前甚至發起連署拒見，要求王國材停止唬弄員工，王國材今（11）日出席2022觀光節頒獎典禮並受訪表示，「工會不見我，我就見員工」。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-11 15:53:44
企工連署書表示，王國材企圖製造與工會溝通無礙的假象，形同吃工會豆腐，混淆視聽，深表痛心，「既然王國材違背誠信原則，企圖使用各自擊破法，為避免重蹈中華郵政轉制公司的覆轍，決定對王國材個人形成不表示意見，各分會也堅決拒絕任何接觸，捍衛員工權益，反對任何犧牲、扼殺台鐵未來公司，並抗議將公司化條例倉促送立法院行徑。」
對於公司化溝通踢鐵板，王國材於2022觀光節頒獎典禮會前表示，「工會不見我，我就見員工」，最近中部員工提出很多公司化問題，就會跟他們談，薪資福利不會比現在低，也不會隨便裁人，中華郵政、港務公司、機場公司等3個交通部單位，都是過去的成功案例，都沒有裁人，看台鐵員工覺得哪個不錯，就參照該單位的做法。
王國材說，昨天跟太魯閣罹難家屬會面，訴求中有兩項就是組織改革，韓國、日本公司化過程，會將組織彈性跟安全改革放在組織裡，是最基本及最徹底改革，而現在碰到車子、軌道、邊坡問題都會逐漸了解，組織徹底改革在過去都很成功。台鐵工會理事長對員工福利很重視。會加強持續溝通。
王國材強調，台鐵安全改革跟組織改革是是很嚴肅課題，今日上午與行政院院長蘇貞昌討論，台鐵改革決心必須落實一致，行政院跟交通部對台鐵改革都會全力以赴，但因為台鐵是逾130年老店，有很多問題在，短期改善外，最徹底是組織改革，也是營運安全基礎。