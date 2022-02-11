李靚蕾慘輸！大S被封「離婚教科書」　網友點出關鍵

去年被封為「離婚元年」，兩岸三地許多明星夫妻檔告吹，包括王力宏與李靚蕾、江宏傑與福原愛、馮紹峰與趙麗穎、大S與汪小菲，這波離婚風潮甚至延續到今年的黃曉明與Angelababy，都讓外界跌破眼鏡，不過，有人分手體面，有人離婚鬧得不歡而散，黃曉明與Angelababy互稱「未來仍是家人」，福原愛與江宏傑跨國視訊維持親子互動，像大S這樣淡然，分開還能祝福對方找到合適的另一半，被網友封為「離婚教科書」，許多網友與專家就點出背後關鍵原因，就是女方有無工作與經濟能力。





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▲李靚蕾和王力宏為探視子女規定談不攏，恐因此被法院判刑。（圖 / 翻攝李靚蕾IG）

先前李靚蕾曾被爆料畢業於美國著名的普林斯頓大學，擁有工程理學士學位，又在哥倫比亞商學院攻讀博士，在美國金融巨擘「摩根大通」擔任分析師，還爬到助理副總裁職位，在離婚後才發現並非事實，李靚蕾其實大學就讀心理學系，僅在哥倫比亞大學研習一年碩士，且自結婚之後，她專心在家照顧小孩，一連生了3個孩子，期間雖曾擔任王力宏經紀人，但也是依附於老公的事業，名下沒有自己的房、車與工作，離婚等於頓失經濟來源。





李靚蕾今（11）日透過律師發出5點聲明，指控王力宏無視協議約定，凍結前妻依離婚協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓李靚蕾面臨龐大的律師費以外，甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。許多網友心疼她一個人照顧３個小孩，還要打跨海官司，相當無助，如果打官司是場長久戰，對於李靚蕾來說，拉長戰線肯定會吃虧。





▲大S（右）在宣布離婚後與好友聚餐，身材容貌都恢復到顛峰時期。（圖／小P老師微博）

作家吳淡如就曾勸女性，即便走入婚姻，也一定要經濟獨立和有自己的房子。網友認為，被封為「離婚教科書」的大S，為何能淡然笑看汪小菲緋聞滿天飛，原因就是經濟能力雄厚，大S婚前就以上億元購入一棟豪宅，婚後汪小菲再以老婆其名義買了兩戶豪宅，但大S個人有足夠的經濟能力，也有能力復出工作，對比李靚蕾現住在王力宏名下的「吾彊」，並希望對方每月支付21萬元人民幣（近91萬元台幣）扶養費，聘請保姆、管家、司機，維持原有生活，只能受制於男方，相對於比較弱勢。



