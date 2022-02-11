足球／五人制聯賽備戰亞洲盃 張仟縈分析有機會勝港、韓
2022五人制足球亞洲盃資格賽將在4月1日至15日開戰，中華隊和南韓、香港同組，必須爭取全勝來進入亞洲盃，國內五人制聯賽明日展開競賽，身為中華隊教練團之一的張仟縈認為，聯賽有助於國腳備戰國際賽。
記者鍾東穎/台北報導
2022-02-11 16:59:16
中華隊此次亞洲盃資格賽對手抽中南韓、香港，「這是我希望抽到的對手，我們機會比較大。」張仟縈認為相較另一組的日本、中國和蒙古，香港是比較熟悉的對手，而蒙古較陌生難以掌握，上屆賽事和蒙古踢平，實力不差。
目前亞洲盃舉行地點還待定，中華隊總教練依舊是巴西教頭阿迪爾(Adil Amarante)，中華隊要爭取分組第1直接晉級，落到第2就要和A組第2進行附加賽。
2022臺灣企銀五人制足球聯賽明日開打，也幫助國腳備戰亞洲盃，身為中華隊教練團的張仟縈也帶領CTFA U20小將們出賽，「集訓時間有限，聯賽可以讓選手保持比賽感覺和強度是很好的。」
CTFA U20有2名選手入選成人培訓隊，包含隊長林榜科，「學長們都很強，不管是身材、經驗還是技巧。」笑說都會被耍，自己則要盡力去學習，期許也有機會入選最後名單。