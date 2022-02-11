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觀光業盼持續紓困　王國材：現階段鼓勵用五倍券、國旅券

▲王國材今（11）日出席2022觀光節頒獎典禮受訪指出，目前觀光產業還是以五倍券和國旅券，鼓勵民眾促進國內旅遊相關產業。（圖／觀光局提供）
▲王國材今（11）日出席2022觀光節頒獎典禮受訪指出，目前觀光產業還是以五倍券和國旅券，鼓勵民眾促進國內旅遊相關產業。（圖／觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-11 17:14:59

新冠肺炎疫情持續迄今已兩年有餘，台灣觀光產業因缺乏國際遊客持續苦撐，業界也格外關注交通部是否持續投入紓困，王國材今（11）日出席2022觀光節頒獎典禮受訪指出，目前觀光產業還是以五倍券和國旅券，鼓勵民眾促進國內旅遊相關產業。

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交通部紓困5.0仍持續納入航空、機場等產業，引發觀光產業，呼籲政府應持續對於觀光產業紓困。王國材表示，航空業是受影響第一線，包括免稅店和機場商店，直接面對入境旅次減少，至於五倍券和國旅券等振興券使用期限到4月30日，雖然目前仍有疫情，但基本上還是二級警戒，還是用五倍券方式促進國內觀光。

王國材說明，雖然現階段國境尚未開放，但看到國內觀光業者都已動起來，找到台灣好山好水，發展精緻旅遊產品，等到國境開放後，就能有更好的景點、行程吸引國際觀光客。除業者發掘深度台灣之美外，交通部也要努力，包含打造16條自行車多元路線、航港局36座燈塔會陸續開放觀光、規劃鐵道旅遊等，另有多項生態、文化、美食旅遊等，期待國境開放就能吸引國際觀光客來台旅遊。

王國材表示，合作是面對疫情最好的方式，期許透過國際間的合作，積極維持台灣觀光的國際熱度，透過觀光節頒獎典禮的場合，特別表揚及感謝這些支持台灣的國際夥伴，在疫情衝擊觀光產業之際，觀光局秉持「疫後轉型 國旅先行」理念，積極落實「Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」，透過「打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗、廣拓觀光客源」五大策略，促進觀光永續發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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