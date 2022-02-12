胡釋安過年「回家守胡瓜節目」 自爆拒絕與爸爸同牌桌
大元（林艾璇）、胡釋安與陳勢安近日相繼看「會動的文藝復興展」，事實上，大元曾被捕捉到與胡釋安「有私交」，原2人是同門，私下也是好朋友。胡釋安透露今年過年基本上都待在家，全家人往年都是聚在一起看胡瓜的特別節目，還說自己從來沒跟爸爸打過牌，因為胡瓜每次都「賭太大」所以無法接受，這理由讓大家都笑了出來。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-12 12:02:00
日前大元、胡釋安一起到花博逛展，被民眾發現穿了類似情侶裝的打扮，可見2人的好感情。論起藝術氣息，陳勢安顯然大勝胡釋安，因為胡釋安表示自己其實很少逛展，而陳勢安則是看展的愛好者，過去就常出國到歐洲看歷史建築、教堂壁畫和博物館，所以對於展場的作品都相當熟悉，像是《蒙娜麗莎》，他隨口就點出了重點，還表示畫作底下其實還有一幅畫，因為他曾看過X光機掃描的畫面。
胡釋安表示自己從拍攝《20之後》，出社會就已經開始包紅包給爸爸，所以今年當然也會，陳勢安今年則沒有回檳城與家人團聚，這是他第二次在台灣過年，只能用視訊跟家人通話，假裝與他們一起吃團圓飯。大元本來計畫要離開台北，但同樣有疫情考量而取消，笑稱過年就是把自己的養的植物照顧好，因為她半年前突然喜歡上植栽，加入相關社團後，發現葉子怎麼可以這麼美，於是就一頭栽了進去。