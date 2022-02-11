Mazda重頭戲，即將導入Mazda3 e-Skyactiv X

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Mazda在顛覆創新的科技發展上，採取的是堆疊基石策略（Building Block Strategy），透過技術的累積建立深厚的基礎，發展更有效率的動力科技，進而提供極致的駕馭體驗。全球首款量產汽油壓燃引擎e-Skyactiv X透過火花控制壓燃點火(SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition)技術，將柴油引擎的壓燃點火原理應用在汽油引擎上，配合24V Mild Hybrid輕油電系統的輔助，實現兼具柴油引擎省油、高扭力以及汽油引擎高轉輸出、低排放的優點，達成動能與節能完美平衡的高效表現。Mazda3 e-SKYACTIV X預計將於3月展開接單，欲了解更多 Mazda 最新訊息與新車相關資訊，歡迎造訪 Mazda 官方網站（http://www.mazda.com.tw/）。
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