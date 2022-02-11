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Mazda重頭戲，即將導入Mazda3 e-Skyactiv X

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-11 19:25:20

台灣馬自達於CX-5上市發表會當中，不僅導入備受矚目的重磅產品CX-5以及全新Skyactiv-G 2.5T渦輪增壓引擎，更宣布Mazda 3即將首次導入全新動力單元e-Skyactiv X，以創新動力科技展開品牌的嶄新篇章。

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Mazda在顛覆創新的科技發展上，採取的是堆疊基石策略（Building Block Strategy），透過技術的累積建立深厚的基礎，發展更有效率的動力科技，進而提供極致的駕馭體驗。全球首款量產汽油壓燃引擎e-Skyactiv X透過火花控制壓燃點火(SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition)技術，將柴油引擎的壓燃點火原理應用在汽油引擎上，配合24V Mild Hybrid輕油電系統的輔助，實現兼具柴油引擎省油、高扭力以及汽油引擎高轉輸出、低排放的優點，達成動能與節能完美平衡的高效表現。Mazda3 e-SKYACTIV X預計將於3月展開接單，欲了解更多 Mazda 最新訊息與新車相關資訊，歡迎造訪 Mazda 官方網站（http://www.mazda.com.tw/）。

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