王力宏跨海官司拖垮李靚蕾　美女律師狠批：秀下限

王力宏與李靚蕾當年在美國甜蜜成婚，如今卻轉變成一場跨海離婚官司，從去年2月起司法介入，至今將滿1年，雙方仍未形成共識，面對這場離婚拉鋸戰，李靚蕾指控男方以經濟優勢，切斷前妻財源，訴訟期間未支付扶養費，讓人心寒，許多離婚女性感到心有戚戚焉，美女律師李怡貞今（11）日評論這起家務事，痛罵王力宏「你真的敢秀下限成這樣」！





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▲美女律師李怡貞認為，打跨海官司就是財力拉鋸戰。（圖／翻攝李怡貞FB）

▲美女律師李怡貞痛罵王力宏根本是秀下限。（圖／翻攝李怡貞FB）

打官司花費不貲，李怡貞說，跨國訴訟就是比資力，「這種硬要搞跨國家事訴訟，以及提前各種暫時判決的，要的就是一直拖延以及各種血流成河，順理成章寧可付給國外律師龐大律師費，也不願意拿一點錢來貼小孩撫養費，而台灣的法院戰場光離婚或監護權的管轄權爭議就可以拖延超久」。





她舉例說，打跨海官司，兩邊法院會互相一直問進度，曾有勝券在握的當事人，被法律的各種繁文縟節以及兩國法制差異給暫時擊潰，在各種壓力下，最後說出「那我不要監護權了可以嗎？」這就是對方的目的。





▲李靚蕾（左）發表5點聲明，指控被王力宏（右）切斷財源。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

主播高毓璘附和，「真的不能小看很多人對錢的執著，一點虧也不願意吃的人多的是，尤其是兩造離婚的時候特別明顯，那種不願便宜對方的心態很可怕也很可悲」，李怡貞形容這種心態「就是不甘願跟老子不爽」，她勸在這類離婚官司的當事人們，只能耐住性子，為了小孩堅持下去。



