▲ 620 萬起！全新 BMW iX M60 開放預售

集結 BMW 品牌旗下最強元素，融合「i」的頂尖純電動能科技、「X」家族的豪華旗艦休旅跑格與「M」的熱血性能血統，打造出BMW品牌首款豪華純電性能休旅 — 全新 BMW iX M60。為讓台灣消費者即刻感受專屬於 M 的極致電能飆速感動，BMW 總代理汎德宣告導入 iX M60，預售價為新台幣 620 萬元起。
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M 血統強悍純正
BMW iX M60 採用全新第五代 eDrive 電能科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統進行整合，於前軸與後軸分別配置一具全新電動馬達，前軸電動馬達可輸出 258 匹最大馬力、後軸電動馬達則可輸出 489 匹最大馬力，創造出高達 619 匹的最大綜效馬力輸出、峰值扭力更達到 1,100 牛頓米，同時也是 BMW 旗下首款峰值扭力輸出超越 1,000 牛頓米的車型，結合 iX M60 電動車專屬 Launch Control 彈射起步功能，0 到 100km/h 加速更僅需 3.8 秒就能完成，搭配能量密度大幅提升且總容量達到 111.5kWh 的鋰電池模組，為 iX M60 創造出高達 566km 的最高續航里程表現*，輔以全新的主動式動能回充系統，能主動預判前方路況與駕駛行為，於最適時機進行動能回收，創造更佳續航里程，同時透過 BMW i 高速充電站，最快僅需 10 分鐘就能補充 150km 的行駛里程，電池容量從 10% 充至 80% 最快也僅需35分鐘。
BMW iX M60 搭載 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、M 專屬設定氣壓懸吊系統與整合式主動轉向系統，其中 M 專屬設定氣壓懸吊系統能讓 iX M60 在不同負載狀態下維持相同的車身高度，並能根據 My Mode 行車體驗的不同模式進行調整；整合式主動轉向系統則是讓 iX M60 的後輪能夠根據前輪轉向角度自行變化，當車速低於 60km/h 時，後輪會轉向與前輪相反的方向以提高車輛轉向靈活性，車速高於 60km/h 時則會讓後輪與前輪轉向相同，大幅提升車輛行駛穩定性。此外，BMW iX M60 更搭載 M 專屬純電動能音效，在不同行車體驗模式之下，享受由奧斯卡金像獎最佳原創配樂大師 Hans Zimmer 與 BMW 合作打造的專屬動能音效。
前衛隱形科技
BMW iX M60 搭載 22 吋空氣力學輪圈、藍色M煞車套件，前葉子板專屬銅色鑲邊 M 徽飾及車尾專屬銅色鑲邊車型銘牌等專屬設計。座艙部分，12.3 吋虛擬數位儀錶的左上方設計專屬 M 徽飾呈現，營造 iX M60 獨特性能座艙氛圍。BMW iX M60 標準配備全新 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，更擁有多達 30 具的揚聲器配置，分別巧妙蘊藏於車頂、儀錶台、車門飾板、座椅頭枕、椅背以及椅面底部等處，總輸出功率達到 1615W。