▲ 首度導入 2.5T 高規動力！Mazda 小改款 CX-5 新台幣 99.9 萬起登場

全新 2.5T 動力入列
小改款 CX-5 首度導入 SKYACTIV-G 2.5T 渦輪增壓引擎，具備 230ps/ 5000rpm 最大馬力與 42.8kg-m/ 2000rpm 最高扭力，輔以 G-VECTORING CONTROL PLUS G 力導引控制技術+，提供線性順暢的加速與精準操控表現。最新 MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) MAZDA 智慧駕駛模式選擇，提供三種操控模式切換功能（Normal/Sport/Off-Road*），各模式可對應不同的駕駛情境與道路狀況，模式切換時透過 7 吋全彩數位儀表的螢幕動畫，展演出截然不同的駕馭氛圍。
特別在 Off-Road 模式下，透過全新升級 i-ACTIV AWD 的 Off-Road 循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，進一步提升車輛的循跡控制和穩定操控。
小改款 CX-5 援引 SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECHTURE 車體結構技術的概念，在 NVH、底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼體結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，都能在崎嶇路面上有效抑制晃動與異音的產生，以及結構重新調整使包覆性與支撐性更佳的座椅設計，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升。
小改款 CX-5 造型更加強調力量與美學的融合。將車身鈑件線條簡化，全新雙L型設計的日行燈由水平方向層疊延伸，魂動之翼變得更為粗壯並聳立於 LED 頭燈組下方，水箱護罩格柵採用了立體式造型。車尾部分，尾燈同樣以雙L型設計呼應前車頭燈造型，對應不同車型推出多樣化鋁合金輪圈造型樣式。25T AWD Signature 在前保桿、車側輪拱、環車護板及後保桿下緣則採用車身同色烤漆塗裝，搭配跑格式大口徑排氣尾管與全新設計 19 吋星芒分割式鋁圈。
25T 2WD Sport Edition 除了配置爍黑車外後視鏡、爍黑魂動之翼之外，更享專屬運動化外觀套件，例如水箱護罩特別點綴 Sport Edition 專屬徽飾，並採用第一代 MX-5 的經典紅色；爍黑運動化環車護板、19 吋爍黑星芒分割式鋁合金輪圈以及與 25T AWD Signature 相同的跑格式大口徑排氣尾管，凸顯 Sport Edition 運動化的迷人風采。20S Carbon Edition 與 20S Carbon Edition Plus 雙車型同樣配置爍黑車外後視鏡、19 吋爍黑渦旋式鋁合金輪圈及爍黑魂動之翼等個性化專屬配備。
內裝部分，小改款 CX-5 配置雙前座導流式通風座椅與 BOSE® 環繞音響系統等豪華配備，並針對不同的生活風格提供更多元的選擇。如 25T Signature 採用 NAPPA 真皮座椅與實木飾板；Sport Edition 則配置真皮座椅並以紅色縫線點綴車室內裝；融合黑色元素的 Carbon Edition 則配置 Granlux® 類麂皮與皮質混搭運動化座椅及爍黑蜂巢飾板搭配內裝紅色縫線求。
小改款 CX-5 導入全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)自時速 0 公里開始同步作動，主動偵測車道兩側標線，並維持車道置中輔助，同時偵測前車行駛狀況，以維持安全距離，大幅降低駕駛負擔。
小改款 CX-5 是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線 Apple CarPlay 智慧手機連結的車型，也首次導入 Hands-free 感應式電動尾門；全新設計的多功能隔板能依據置物需求靈活運用後行李廂空間，且透過隔板下方的空間最適化配置，為車主創造出隱密的額外收納空間，方便車主放置更多的個人物品。除此之外，行李廂隔板及下方置物空間使用了防水材質。