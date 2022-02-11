▲ 首度導入 2.5T 高規動力！Mazda 小改款 CX-5 新台幣 99.9 萬起登場

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全新 2.5T 動力入列





小改款 CX-5 首度導入 SKYACTIV-G 2.5T 渦輪增壓引擎，具備 230ps/ 5000rpm 最大馬力與 42.8kg-m/ 2000rpm 最高扭力，輔以 G-VECTORING CONTROL PLUS G 力導引控制技術+，提供線性順暢的加速與精準操控表現。最新 MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) MAZDA 智慧駕駛模式選擇，提供三種操控模式切換功能（Normal/Sport/Off-Road*），各模式可對應不同的駕駛情境與道路狀況，模式切換時透過 7 吋全彩數位儀表的螢幕動畫，展演出截然不同的駕馭氛圍。





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特別在 Off-Road 模式下，透過全新升級 i-ACTIV AWD 的 Off-Road 循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，進一步提升車輛的循跡控制和穩定操控。





小改款 CX-5 援引 SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECHTURE 車體結構技術的概念，在 NVH、底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼體結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，都能在崎嶇路面上有效抑制晃動與異音的產生，以及結構重新調整使包覆性與支撐性更佳的座椅設計，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升。





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內裝部分，小改款 CX-5 配置雙前座導流式通風座椅與 BOSE® 環繞音響系統等豪華配備，並針對不同的生活風格提供更多元的選擇。如 25T Signature 採用 NAPPA 真皮座椅與實木飾板；Sport Edition 則配置真皮座椅並以紅色縫線點綴車室內裝；融合黑色元素的 Carbon Edition 則配置 Granlux® 類麂皮與皮質混搭運動化座椅及爍黑蜂巢飾板搭配內裝紅色縫線求。





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