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NBA／不願助攻籃網補強　76人堅決不給防守悍將Thybulle

▲Matisse Thybulle。（圖／美聯社／達志影像）
▲Matisse Thybulle。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-12 09:21:03

昨天費城76人和布魯克林籃網達成了Ben Simmons與James Harden互換的交易，根據《ESPN》透露的細節，76人方面堅決不給出自家防守大將Matisse Thybulle，最終以兩個首輪選秀權代替了他的價值。

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在最早版本的交易包裹中，Thybulle一直是交易的主體之一，不過最終76人送出的是Harden、Seth Curry和Andre Drummond以及2022年和2027年的首輪選秀權，得到Harden和Paul Millsap。

Thybulle本季場均可以得到5.8分2.3籃板，他在場上的價值主要體現在防守上，這位196公分、體型出眾的鋒線，能幫助76人防守對方的第一得分點，上賽季也入選了最佳防守陣容。

76人不願意把Thybulle放進包裹的一個重要原因，是不想讓同區的籃網補強他們最弱的環節。目前布魯克林防守效率為聯盟第20，如今得到Simmons，這一點有望得到緩解，因此費城方面沒有意願繼續「資敵」。

至於首輪選秀權方面，對於戰績不錯，現在又努力爭取在季後賽有所進展的76人來說，用處並不大，為了得到Harden，這也是合理的犧牲。

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