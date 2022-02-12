業者準備期不足、收費方式未定案　泰國延後開徵入境費

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不過，《曼谷郵報》報導，泰國國務院發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）在1月12日內閣會議後對外說明開徵入境費一事，引發泰國旅遊業者一片譁然，認為泰國旅遊業還沒有從疫情中復甦，此時還不宜開徵入境費，以免影響來客意願。顯示泰國政府與民間府對觀光展業振興的策略並不一致。
此外，開徵入境費一案待泰國內閣獲批准後，收費細節及實施方式必須在90天內於泰國政府公報上公告，但可能負責收取費用的航空公司卻向政府要求至少還需要3個月的準備期；因此，全案可能要推遲到4月之後；對於陸路收費方案，觀光及體育部仍需再議。
之所以加徵入境費，泰國觀光及體育部部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，泰國國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）支持從收取的費用中設立一個觀光基金，為遊客提供更多保障。
對於入境費的用途，泰國政府說明稱，入境費20%將用於國際旅客保險，50%將作為泰國旅遊產品開發。泰國旅遊局局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）表示，泰國在旅遊產品方面仍需積極開發並提供附加價值，尤其強化地方特色。