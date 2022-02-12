韓式炸雞吃哪家最頂？老饕瘋狂推「這間」：吃一次就上癮
吃炸雞的文化近年在台灣廣為流行，也連帶促使越來越多「韓式炸雞」品牌進駐台灣，讓喜愛速食和炸物的民眾有了更多選擇，對此就有網友分享，自家附近的有開了幾間韓式炸雞，自己吃過的店也不多，好奇詢問大家是否有推薦的店，許多人看完也紛紛給出答案。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 11:28:29
原PO在Dcard發文表示，自己目前住在淡水，最近很想吃韓式炸雞，查詢完後發現離家比較近的有三間，分別是起家雞、G好吃韓式炸雞店和雞跩哥狂野韓式炸雞，原PO提到，自己只吃過起家雞，對其它韓式炸雞店也較不了解，且資訊也不多，因此希望徵求網友意見。
貼文一出，吸引不少饕客留言，其中值得注意的是，沒出現在原PO上述選項中的「bb.q CHICKEN」被許多網友點名，「我覺得bb.q CHICKEN最高」、「bb.q最推秘製炸雞，皮脆、肉又多汁」、「bb.q原味還好，但起司口味超讚 」、「上次吃一次就瘋狂回吃」，但有也有人認為「bb.q內用吃感覺還好」\「竟然那麼多人愛bb.q」。
另外，其他人則表示「還是最推起家雞」、「推雞跩哥，皮炸的很脆，洋釀的醬淋很多」、「雞跩哥年糕也好吃」、「G好吃炸地瓜超好吃，醃蘿蔔也很不錯」、「不要忘記士林Nene、蜂蜜炸雞真的好吃到瘋」、「韓式炸雞唯一只推娘子炸雞」。（編輯：張志浩）