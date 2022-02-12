啦啦隊正妹粿粿超越峮峮？他一席話引兩派網友論戰

中信兄弟啦啦隊粿粿、峮峮因跨足演藝圈人氣居高不下，知名度飆升。兩人手上目前都有《全明星運動會》、《飢餓遊戲》等代表作。有網友將兩人相比，並以標題「粿粿是不是已經超越峮峮了？」意外引發兩派網友論戰。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-12 13:27:00｜2022-02-12 13:42:19
有網友在「Dcard」上提問「粿粿是不是已經超越峮峮了？」他分析，當初大家會知道峮峮，是因為有小鬼（黃鴻升）女友的身分，加上亮麗外型常在綜藝節目露面，峮峮出道較早且較紅。不過，粿粿自從加入《全明星運動會》擔任紅隊經理後，節目爆紅粿粿知名度跟著水漲船高，除了節目外，粿粿也接起戲劇和廣告代言，「這讓我覺得她與峮峮有很大的不同，我覺得峮峮可能已經定型了，而粿粿則是還在突破自我，試圖朝全方位藝人邁進。」
原PO的一番分析，引起不少網友討論，大部分網友認為兩人各有特色、無法相比，「兩個都是女神 無法比較」、「踩一捧一很討人厭 不要招黑」、「他們都打破了我對啦啦隊女孩既有的想法，兩個都是非常有自己想法跟目標的女生！現在兩個聲勢都不錯啊都有各自固定的節目」、「回標題 並沒有」、「拜託不要替粿招黑好嗎」，不過仍有各自粉絲護主，只能說，兩人在演藝圈中的努力，大家有目共睹。（編輯：薛羽彤）