日月光高雄廠現確診　公司聲明：不影響生產

高雄市五姐妹爆發家庭群聚染疫事件，而有媒體今（12）日爆料，么妹案19521為半導體知名大廠日月光的主管，日月光今天也發出聲明證實，的確有1名員工確診，高雄廠已啟動廠區全面消毒作業，不過此次事件不影響營運及生產。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-12 13:49:32
高雄市岡山爆發一起5姊妹家庭群聚案，足跡橫跨新北、高雄和屏東，其中么妹為日月光高雄廠主管，日月光稍早也發出聲明表示，高雄廠2月9日接獲高雄市政府通知，有1名員工確診線冠肺炎，公司配合衛生局進行疫調及檢測，確診員工已隔離送醫進行妥善治療，該同仁工作性質單純，不會接觸客戶造成影響，高雄廠也同步啟動廠區全面消毒作業，此次事件不影響營運及生產。
日月光說明，高雄廠為保護個資，不會針對個案說明，一切資訊以中央疫情指揮中心及高雄市政府公布為準，將以防疫安全及保護員工健康為首要考量，持續提高警覺加強職場衛生，密切關注疫情變化，滾動式更新防疫作為，與政府同一陣線，積極努力做好防疫。
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