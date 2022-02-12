騎機車載狗這樣載？牠「遇坑洞反應」全跪 後方騎士傻眼
有養狗的人一定都知悉，出門要帶上毛小孩並不是那麼的輕鬆，如果是騎機車的民眾，通常都是用寵物籃或者讓狗站在腳踏板上，用雙腳擋住以防掉落，但近日一名泰國的飼主載毛小孩出門時，卻把牠當人一般，直接讓牠讓坐在後座，超強的平衡感，讓後方騎士也驚呼連連。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 13:57:48
一段飼主載狗的影片在網路上受到熱議，一名泰國飼主載狗出門兜風時，並不像一般人讓狗在前面腳踏板上，而是讓狗直接站立在後座，並且奔馳在曼谷街頭，根據影片所示，後方的騎士時速已達78公里，但依舊追不上前方這台載狗的機車，顯見車主速度更快。
影片行經過程當中，他們也經過了一個坑洞，但狗會隨著機車的起伏在座椅上彈跳來保持平衡，讓後方騎士傻眼地表示「這條狗真的很厲害，是非常令人難以置信的平衡技巧」，而影片最後，飼主以及後方騎士都停在紅燈前，該隻棕色小狗則回頭看了騎士一眼，超淡定的神情，彷彿這檔事已經是習以為常。
影片曝光後，吸引不少網友觀看留言「太厲害了吧，這狗的平衡力」、「重點是遇到坑洞還完全不怕，自己平衡自己的」、「被影片最後的淡定表情笑瘋」、「感覺很厭世，最後那個神情」、「影片最後感覺已經很熟練了，才會那個表情看你」。（編輯：張嘉哲）