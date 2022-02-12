疫情、威權政治重擊！東協國家民主排名中段 這國最差
新冠疫情下，有些國家強勢執行防疫政策，進而影響到自身在民主程度的排名。經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）10日公佈「2021年民主指數」（Democracy Index），東協國家中名列第1的馬來西亞在167個受調國家中僅排34名。
記者李澍/綜合報導
2022-02-12 14:49:52｜2022-02-12 14:50:20
根據這份報告，東協國家中，馬來西亞名列第34名，印尼第52名，菲律賓第54名，新加坡第66名，泰國排第72名；而較為後段的國家則是越南131名、柬埔寨134名；尤其，緬甸名列倒數第2，只贏過阿富汗。
2021年的評比中，經歷政變的緬甸、被塔利班（ Taliban ）接管的阿富汗，以及非洲突尼西亞等3國，民主指數跌幅最大。
經濟學人表示，因應新冠疫情的封鎖及各項管制措施、威權主義的支持都使全球民主面臨持續挑戰，全球只有45%的人口生活在民主體制中。
進一步來看，該指數將各國家地區分為4類型，包括完全民主（full democracy）、有缺陷的民主（flawed democracy）、混合政權（hybrid regime）、威權政權（authoritarian regime）。
經濟學人智庫指出，生活在完全民主政體的人口僅全球6%；生活在有缺陷民主國家的人民佔39%；另外有37%的人生活在威權政權的管控之下。經濟學人智庫警告，與2020年相同，世界上，生活在民主國家的人口不到一半，且趨勢正在惡化。