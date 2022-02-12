王思佳被爆戴假貨澄清 怒懷疑「搞不好就綠茶爆的料」
藝人王思佳日前在IG秀出自己的新帽子自拍，並祝大家開工大吉，項鍊和帽子引人注目，讓不少粉絲詢問在哪購買。昨（11）日王思佳怒開直播表示，有人向媒體爆料，自己的名牌帽疑似是假貨，讓她氣到開40多分鐘直播，直呼「不要出這種奧步，我是你弄不倒的啦，不可能啦！」
娛樂中心/綜合報導
2022-02-12 16:28:00
王思佳解釋，農曆過年前1月29日她和老公到微風逛街，到名牌FENDI的童裝部消費了襪子、推車、帽子，共80108元，不過近日她卻收到經紀人訊息表示，有周刊接獲爆料，說王思佳帽子的印花設計與官網上的不同，暗指她戴假貨，讓她氣到開直播澄清，並秀出當天購買發票證明，還在直播中打電話給FENDI童裝，證實自己當天有在店家消費。
王思佳怒轟爆料者，不查證也不來問她就直接向媒體爆料，「老娘愛戴童裝，乾妳屁事，有犯法嗎？有犯法嗎？妳是不是頭太大戴不進去，在那邊起肖。」在打電話給FENDI童裝時，還氣到脫口「綠茶要蹭就算了」、「搞不好就綠茶爆的料」接著翻超大白眼，最後隔空喊話爆料者「我不管是誰整天要找麻煩，整天針對我，妳失敗了，麻煩妳現在退下」，也有許多粉絲安慰她別太生氣，王思佳表示「很多人覺得我不要太生氣，那是因為今天不是妳被誤解，如果今天是你被誤解你會怎樣」。（編輯：薛羽彤）