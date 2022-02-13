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《大導演小食光》深度探索基隆　他意外擔任美食導航員

▲《大導演小食光》主持人陳偉導演。（圖 / 亞洲旅遊台）
▲《大導演小食光》主持人陳偉導演。（圖 / 亞洲旅遊台）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-13 00:00:00

本週播出最新內容，陳偉導演前往離台灣本島最近的「離島」－基隆和平島，第一站先來到「海那邊」？！也前往了基隆人的灶腳－仁愛市場，尋找在地新鮮特色美食，這次主持人陳導找來雨都漫步導覽員江懿倫來帶路探訪美食，但居然意外地反而介紹了當地美食給她？！到底這是什麼有趣的情形，敬請準時收看本周日晚間九點《大導演小食光》！ 

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▲陳偉導演竟意外幫在地人擔任美食導航員 。（圖 / 亞洲旅遊台）
▲陳偉導演竟意外幫在地人擔任美食導航員 。（圖 / 亞洲旅遊台）
本集來到基隆和平島，從台灣本島過去，只要跨一座橋即可到達。近年和平島公園想逆轉大家對於基隆的印象，營運部經理蔡秋晨說「大家都會覺得，基隆就是很愛下雨，然後冬天就不想來，我們想要傳達的是，基隆來搧風也很棒這樣」，縱使在冬天這樣多雨的季節，也可以來看基隆另一種浪漫。也可以坐在《海那邊》這間餐廳，面對著正濱漁港，享受著威尼斯般的風景。對於當地人來說，也許這些風景早已習以為常，但就如陳導說的「當地人說這邊沒什麼好玩的，其實那是一種對於自己故鄉的驕傲而展現出來的謙虛表現。」 

▲和平島公園營運部經理蔡秋晨（左）及《海那邊》店主潘薇安 。（圖 / 亞洲旅遊台）
▲和平島公園營運部經理蔡秋晨（左）及《海那邊》店主潘薇安 。（圖 / 亞洲旅遊台） 
要了解一個地方的飲食文化，當地市場是再好不過的選擇了！跟著雨都漫步導覽員江懿倫的腳步，陳導來到了「仁愛市場」，這邊幾乎所有市民的需求都可以獲得滿足，除了一般熟知市場中會販賣的生、熟食之外，這邊甚至還有理髮店、咖啡廳等各式攤販及商家，陳導說這邊可以看見「正港的庶民生活市場文化」，不過走著走著，居然在市場像在走「灶腳」的反而是陳導？！陳導竟找到了連導覽員都不知道的隱藏美食？！讓身為當地人的導覽員也讚嘆不已！在這裡，甚至還有著咖啡有著濃濃義大利感的咖啡廳，對於這個市場，陳導下了一個結論「這個菜市場什麼都有，吃飽飽、洗頭、喝咖啡、文青、懷舊、吃澎湃、吃健康，不管怎樣，在這裡都不會違和。」（編輯：薛羽彤） 

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