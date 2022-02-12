59歲吳宗憲求緣分「想再生2孩」 曝愛妻張葳葳反應
藝人吳姍儒（Sandy）上月底與「王先生」於台北東方文華酒店的B2宴會廳舉行世紀婚禮，當時她表示目前沒有做人進度，而爸爸吳宗憲今（12）日與溫嵐一同出席新節目《天王到你家》記者會時，就替她解釋原因，還笑說自己還想要再生2個小孩，並透露妻子張葳葳的反應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-12 16:13:05｜2022-02-12 16:14:35
吳宗憲認為如果明年要抱孫，因為29歲的二女兒吳則含先結婚，加上本身也並非藝人，所以比較會有機會：「這種事情落後一點好，不用這麼快！我看她老公很疼她。」同時脫口自己的婚姻觀：「我比較特別，我覺得如果尊重婚姻，就不要辦喜宴，盡可能做最大的祝福就好。」另外，吳宗憲先前一直在公開場合，喊話想要再生2個小孩，被問到媽媽的身分，他笑說要看緣分，至於張葳葳的反應，他支支吾吾地說：「她就去教會啊，阿門！」
談及吳姍儒近日發文支持鹿希派，吳宗憲坦言是吳姍儒不斷懇求給予弟弟機會，自己也才下定決心原諒，也否認吳姍儒現在在美國度蜜月：「她在美國有很多朋友、親戚，因為疫情關係大家無法前來一起參與結婚的喜悅，所以吳姍儒才特地飛去美國。」還不忘強調自己絕對不會移民：「去賺美金可以，我在美國的生意也賺不少，但我繳稅在台北，報告完畢。」
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