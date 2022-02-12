新疆勞工政策不符規定　國際勞工組織嚴重關切

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美國抨擊中國種族滅絕的罪行，並會同其他西方國家，針對中國對於新疆維吾爾族的對待，對北京冬奧展開外交抵制。
國際勞工組織（ILO）委員會密切關注諸多有關中國侵犯人權的指控，像是中國據稱使用強迫勞動和監獄勞動人力，中國當局則矢口否認。
ILO於10日公布的報告指出：「委員會嚴重關切諸多（中國的）國家及區域政策和法規文件，當中所呈現的政策方向，因此要求北京當局…檢討國家與區域政策，以消弭所有的差異、排斥或偏見。」
值得注意的是，公約執行與建議專家委員會要求中國撤銷在新疆「針對企業和工會實施的去極端化義務」條例，以及修訂政治再教育條款。
ILO駐日內瓦聯合國使團在推特發文表示：「身為ILO會員國，中國政府堅定承諾尊重、推動及實現，所有中國少數族裔包括新疆維吾爾族，都能充分從事具有生產力且體面的工作，並能自由選擇就業。」並說專家委員會也曾批評美國的勞工政策。
對於ILO委員會的說法，美國與英國表示歡迎，並呼籲北京採取相應措施。
ILO官員告訴路透社，中國被控的各項違規內容，將在6月間召開的「國際勞工大會」（ILC）上提出。
大會可能會通過正式抗議，如同1990年代發生在緬甸的往例，屆時ILO將據此成立調查侵害人權的委員會。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1110212