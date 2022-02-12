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明金成告別式突宣布延期　六月證實：跟遺孀和龍鳳胎有關

▲明金成（左圖左）告別式延期。（圖／明金成、林沛締臉書）
▲明金成（左圖左）告別式延期。（圖／明金成、林沛締臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-12 18:00:00｜2022-02-12 18:06:25

知名導演、演員明金成8日因「心因性休克」猝逝，留下結縭4年多的愛妻林沛締（Patty）和一對未滿月的龍鳳胎兒女，令人不捨。出道前就認識明金成的金鐘影后六月（蔡君茹），事發後為老友後事忙進忙出，累到舊疾復發，她今（12日）向《NOWnews今日新聞》透露，原定18日舉行的告別式會延期，並說明原因。

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▲Patty（左）才產下龍鳳胎不到1個月，明金成就離世。（圖／林沛締臉書）
▲Patty（左）才產下龍鳳胎不到1個月，明金成就離世。（圖／林沛締臉書）
六月表示，明金成的告別式確定延後，日期會再對外公布，她說，原先大家都想讓告別式盡快圓滿完成，但考量到Patty才剛生完、月子做一半，商討後決定還是讓她先把身體調養好，做完月子再說，「這幾天就沒讓她過來靈堂，先讓她好好休息，頭七才會來辦一些手續」，另一個原因是明金成的龍鳳胎尚未滿月，師傅看了日期覺得不適合。

▲六月（左）和老公李易協助明金成家屬處理後事。（圖／特約記者林敬原攝）
▲六月（左）和老公李易協助明金成家屬處理後事。（圖／特約記者林敬原攝）
近日為了明金成的事，連續多日從早忙到晚，六月拍戲時弄傷的右手舊疾復發，她坦言：「剛打完類固醇，還在修復階段，現在右手全廢」，即使身心都相當疲倦，但她仍強打精神，堅持親自送明金成走完最後人生一哩路，「謝謝媒體們都很溫馨報導明哥的事」。（編輯：楊穎軒）


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