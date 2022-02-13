獨／小煜憶「失敗過往」秒落淚 對戲鄭人碩爆發情感衝突
藝人小煜（楊奇煜）與愛妻言兒育有兒子「Mujo」，預計4月初將迎來二寶。小煜愛情、事業兩得意，近來也推出歌曲《不在場祝福》，演技細膩的他在MV裡相當深情，昨（12）日晚間還與導演李鼎一同出席「新世界」主題影展，小煜接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露自己在詮釋哭戲的片刻，會稍微想起過去失敗的戀情：「這首歌本來就是要祝福前任，雖然轟轟烈烈過，但是分開也不會恨，會選擇祝福。」
記者侯家瑜/台北報導
2022-02-13 14:30:00
提到MV中最喜歡的畫面，小煜笑說是衝去找女主角廖曉彤，和她在冰店甜蜜互動的橋段令他最難忘，因為在導演的引導下，畫面格外清新、純粹，而這次《不在場祝福》直接上放到大銀幕，讓小煜相當感動：「這段時間也比較忙，今天能夠在電影院看到自己的MV真的很感動，所有的回憶都湧上來。」
從「棒棒堂男孩」出身的小煜早期飾演的MV大多以浪漫、偶戲劇式情節為主，這次他睽違6年再度回歸歌手身分，在新歌《不在場祝福》中與鄭人碩飾演一對兄弟，除了引人遐想的床戲互動之外，還有許多為了爭奪女主角，而激發出耐人尋味的情感衝突。被問到是否有在專業演員身上獲益良多，小煜笑說與鄭人碩私下打鬧、嬉戲較多，還忍不住抱怨：「我們2人身上的肌肉都太大，所以拍床戲的時候就很擠，很不舒服。」
小煜先前曾在節目《全明星運動會》第一季籃球比賽中受傷，半年後又為了趕公車，膝蓋再次重創，進行二度開刀。小煜事隔4個月後又遇《不在場祝福》拍攝，必須在大雨中詮釋武打戲碼場面，帶傷上陣的他為了畫面品質，只好強忍著疼痛：「原本排練是沒問題的，不過還是會隱隱作痛，但因為是大雨場景，所以有些不方便，身體、腳會一直發抖。」
明天就是情人節，小煜透露當天一整天都要與《全明星運動會》的夥伴們一起練習，到家可能也已經深夜沒有時間慶祝，不過老婆都能體諒，也會鼓勵他努力撐過這段辛苦的期間。