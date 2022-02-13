遭爆吸毒濫交！郭采潔緋聞男不忍了　出聲重砲反擊

郭采潔最近被爆與大陸音樂人伊德爾熱戀，戀愛消息傳出後男方隨即被抖出劈腿、吸毒、濫交、利用人脈關係騷擾相親網友等醜聞，事件鬧得沸沸揚揚，而當事人伊德爾終於不忍了，於昨（12）日晚間在微博貼出聲明澄清。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-13 12:01:41
伊德爾近來遭曾與他相親的網友爆料，他時常向對方借錢，並以訊息騷擾相親對象，該網友指出，伊德爾的私生活非常混亂，不僅時常約砲，還會誘導認識的女性吸毒，而他在認識郭采潔後，郭采潔還替伊德爾買了兩套房子、開了500萬（約台幣2千萬）的音樂公司給男方，讓網友覺得百思不得其解，因此選擇在網路上掀開伊德爾的假面具。
針對網友的爆料，伊德爾發表聲明駁斥，提到：「關於近期網絡對我的一些傳聞，非常抱歉佔用了社會資源，造成了不良影響。在此向事件所波及到的相關女士、無辜牽連者以及我的家人道歉，非常抱歉給你們帶來了傷害。」至於遭網友指控的吸毒、濫交等事宜，伊德爾表示已經委託律師處理並追究法律責任。
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