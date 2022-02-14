亮哲演「渣男前夫」暴肥11公斤　反餵老婆減肥餐

亮哲在《天之驕女》飾演渣男前夫，劇中他和結褵20年的星卉離婚，和陳珮騏在一起，誰知兩人感情不睦，亮哲轉眼又吃回頭草找星卉，甚至在左胸膛刺上代表星卉的「星星」刺青，盼前妻重回身邊，壞得讓女性觀眾咬牙切齒，他透露拍攝過程中一直變胖，以前在拍寫真時才66公斤、去年8月搬家後達到73公斤，今年過完年到了77.5公斤，一直往上飆。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-14 07:30:00
戲外亮哲寵妻，秉持最高守則不能回嘴，「反正都講不過她，就是盡量默默的承受。」他說：「安靜下來的時候對方比較不會得理不饒人，我覺得這是我們夫妻相處模式。」還幽默說出老婆可愛的地方：「我老婆是屬於那種一輩子都覺得自己很胖的人，即便我覺得還好，她還是覺得胖。」所以亮哲就會特別去準備一些減肥餐，或是低醣減碳之類的餐飲，在她工作比較忙時，回家馬上就吃得到。
在夫妻相處哲學上，他認為就是盡量配合，譬如說載她去上班，然後不拍戲有空時接她下班，她想要去哪就帶她去啊。亮哲覺得其實他們就是一般日常生活，但是很多人聽起來就覺得好像他是滿會寵老婆的丈夫，亮哲說他其實就是根木頭，平常不是甜言蜜語的人，跟劇中角色的差很多，所以演「木村」這個角色揣摩很久，笑稱自己離渣男差很遠，他舉例有時老婆開心說些甜言蜜語，順便撒嬌，他會回應的就只是「呵呵」這一招。