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彭佳慧開深V自爆「大魔王」　唱到一半竟發生失誤

▲彭佳慧（左）開深V首登衛武營開唱，唱到一半時突然自爆發生失誤。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲彭佳慧（左）開深V首登衛武營開唱，唱到一半時突然自爆發生失誤。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者吳雨婕/高雄報導

2022-02-13 15:30:37

彭佳慧入行25年，一連於2月12日、13日首登衛武營歌劇院舉辦「羅大佑 x 簡文彬 x 彭佳慧 跨樂衛武營音樂會」。彭佳慧今（13）日穿著白色深V禮服現身，一連演唱12首羅大佑的經典歌曲，直言：「站在小巨蛋都沒有此時此刻感到光榮。」當中還特別演唱了歌曲《無言地表示》，要獻給神隱歌壇多年的陳淑樺，而在該曲唱完後，彭佳慧竟自爆發生了失誤。

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今天是演出第二天，彭佳慧身穿以一襲白色深V禮服登場，以羅大佑的1998年的創作《愛人同志》為音樂會展開序幕，接著陸續演唱羅大佑經典情歌，包括《是否》、陳淑樺演唱的電影《滾滾紅塵》主題曲、描寫慘綠年華憶舊《光陰的故事》等。《是否》一曲唱畢，彭佳慧說：「我今天非常榮幸可以受邀擔任其中一個重要的角色，以一個流行歌手的姿態站在這裡，我站在小巨蛋都沒那麼光榮，謝謝老師們的邀請。」而在唱完《無言地表示》時，彭佳慧突然自爆發生失誤：「老師，抱歉我拍子沒跟好。」

▲彭佳慧首登衛武營開唱。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲彭佳慧（左）一連演唱多首羅大佑的經典歌曲。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
這次歌單中精挑細選出羅大佑12首經典歌曲，重新以古典編曲賦予新面貌，歌單中有一半曲目更是彭佳慧指定要唱，如：《你的樣子》、《野百合也有春天》、《滾滾紅塵》等，彭佳慧表示：「大佑哥的每一首歌無論曲調、旋律都特殊，如長句、詩篇的歌詞更是獨一無二無法取代。」彭佳慧被問到這13首歌中，哪一首是她的「大魔王」？她笑說：「有兩個！就編曲來說，《你的樣子》這首歌超難；原本就難唱的是《未來的主人翁》這首歌，不管是歌詞、寓意都很深刻，真的太難了！這首歌如果沒有歌隊、天生歌手合唱團幫忙合唱，我一個人唱真的太無聊，才能把層次感唱出來。」

▲彭佳慧首登衛武營開唱。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲彭佳慧首登衛武營開唱。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

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