錄《綜藝大集合》　胡瓜表演一半「被鞭炮炸到小腿」

《綜藝大集合》日前帶著馬國畢、藍波、卞慶華、Justin、舒子晨、劉璇、咪雅，前往基隆慶濟宮拍攝元宵節特輯，因錄影地點「慶濟宮」位於基隆鬧市中，不少鄉親聽說綜藝天王胡瓜要來錄影，早早就來現場卡位，現場擠得水洩不通超熱鬧。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-14 01:00:00
元宵節有「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜、中火旁龍」的俗語，在台灣可說是相當熱鬧的節慶，而在基隆則有極富地方特色的「基隆炮獅」， 基隆炮獅開始於在五、六零代，每當節慶時，獅團便到店家門口舞獅討紅包，讓商家丟大量的鞭炮來砲轟獅子討吉利，但後續由於不少因素而停辦至今，讓炮獅活動險些失傳。
製作單位為重現當年風華，特別邀請「西定路聚樂社炮獅隊」，炮獅站在鞭炮堆中，不畏炮火仍不停的舞動獅頭獅身，胡瓜等眾多藝人站在一旁被震耳欲聾的鞭炮聲嚇到不行，即使站得離炮獅有一段距離，表演過程中瓜哥被鞭炮炸到小腿，表演過後眾人驚呼連連，瓜哥大喊「這是炸出好運來，炸到褲子都破了」，胡瓜將褲管拉起，炸到的地方破了一個小洞，手指可以穿越洞口，炸到處微瘀青，讓藍藍驚呼「果然是天選之人！」
除了近距離觀看炮獅帶來的震撼，千載難逢可以邀請炮獅隊，瓜哥提議讓藝人隊也實際體驗看看，馬國畢、藍波、舒子晨、劉璇、咪雅及藍藍紛紛舉手，為了安全起見大家全副武裝，藍波與馬國畢怕女藝人們太緊張，自告奮勇說站第一個讓其他人躲他後面，經過近距離的鞭炮轟炸，舒子晨、劉璇、咪雅及藍藍被嚇得魂飛魄散，在ㄧ陣陣尖叫聲中完成體驗，舒子晨等人面色慘白大喊「嚇到我全程眼睛都閉著」，體驗畫面相當驚險。（編輯：楊穎軒）