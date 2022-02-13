缺蛋危機未解　雲林東勢再爆H5N2禽流感

台灣北部蛋荒危機還未解除，雲林東勢再爆3間黑羽土雞場確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，總計有4萬3229隻雞遭到撲殺銷毀。動植物防疫檢疫局提醒，養禽場應落實各項生物安全工作防範禽流感疫情，若有不符合規定者，最高可開罰15萬元，屆期未改善者，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。
記者許若茵／台北報導
2022-02-13 17:20:00
防檢局12日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉有3間黑羽土雞場主動通報確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行此3場雞隻撲殺銷毀作業，雞齡與隻數分別為48日齡1萬4888隻、30日齡9924隻、38日齡1萬8417隻，總計共有4萬3229隻，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。
防檢局說明，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例包含計陸禽9場、鵝2場，共11例。我國候鳥路徑上游國家如日本與韓國，去年11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國從去年11月8日至今已有34禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數逾380萬隻，日本也已有21禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數逾100萬隻。
防檢局籲請獸醫師在進行畜牧場服務時，要落實人員進出禽場之管控措施，避免因人員跨禽場服務，造成疾病傳播之情事發生，也呼籲養禽業者，國內入境候鳥檢出H5N1亞型禽流感病毒，且日本及韓國亦有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作，並確實落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感疫情入侵或發生。
防檢局也提到，養禽場倘被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。