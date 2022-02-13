最閃情人節！陳彥廷婚禮甜揭做人計畫 住娘家寵22歲嫩妻
在民視《大時代》飾演「伍家輝」走紅的38歲陳彥廷，與小16歲《羅雀高飛》女星呂璦唯，在去年4月登記結婚，今（13）日兩人在大直席開40桌婚禮，紅毛與賴芊合擔任婚宴主持人，于浩威、童韋傑擔任伴郎，陶傳正、王瞳、艾成、黃少谷、林采薇、謝京穎、Gino、吳鈺萱、蔡承翰、楊淨宇、林星慧、邱紫庭等人都前來祝福，婚宴星光熠熠。
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-13 20:00:00
陳彥廷與呂璦唯相識於2年多前的《大時代》殺青酒的續攤，呂璦唯誤以為被陳彥廷踢了椅子，詢問之後有一搭沒一搭聊起來，當時呂璦唯剛升髮型設計師，很積極約他出來當髮型模特兒，感情因此逐漸升溫，陳彥廷回憶起來甜蜜表示：「那一下椅子應該是愛神踢的。」
呂璦唯談陳彥廷盡是讚美，誇他脾氣好、孝順、上進，把呂璦唯捧在手心，30分鐘找不到呂璦唯的人，電話馬上打到公司去，她甜蜜表示：「我住樹林，他住基隆，有時候叫他不用載，他還是堅持要來。」陳彥廷說：「我怕我不載，她就被載走了。」最難得的是小倆口決定婚後住呂璦唯家，陳彥廷說：「她的爸媽有2個女兒，一定很疼惜她，希望結婚之後不改變生活，我會住她們家，多一個男丁。」
而談到生子計畫，陳彥廷說：「努力、努力，我們計畫在明年，先過兩人世界。」年僅22歲的呂璦唯，倒是毫不畏懼當年輕媽媽，她說：「彥廷是值得託付的人，我想早點生、一起養大，回歸我的美髮演員工作。」