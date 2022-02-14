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「巴西川普」即將訪俄　分析家：時機相當糟糕

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）無視美國的擔憂，15日將抵俄羅斯展開正式訪問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）無視美國的擔憂，15日將抵俄羅斯展開正式訪問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-02-14 05:00:00

（中央社里約熱內盧13日綜合外電報導）俄羅斯和西方國家因烏克蘭問題緊張對峙之際，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）無視美國的擔憂，15日將抵俄羅斯展開正式訪問，這個外交時機可說非常尷尬。

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法新社報導，波索納洛罔顧來自傳統盟友美國和政府內閣的壓力，執意與俄羅斯總統蒲亭會面。他先前表示，這次訪問旨在建立對俄貿易關係。

外界擔憂，蒲亭可能利用這次訪問，宣稱拉丁美洲最大國家、聯合國安全理事會非常任理事國巴西支持莫斯科的對烏行動；被稱為「巴西川普」的波索納洛則駁斥上述說法。

巴西智庫吉杜里奧瓦加斯基金會（Getulio Vargas Foundation）政治分析家卡薩羅斯（Guilherme Casaroes）表示，波索納洛訪俄的「時機真的很糟糕，我們不知道會發生什麼狀況，（俄烏）邊境的局勢將日益升高」。

巴西聖保羅大學（University of Sao Paulo）國際關係教授洛雷羅（Felipe Loureiro）也指出，「美國已向巴西施加巨大壓力，要求取消」這次訪問。

不過，洛雷羅分析，如果現在取消訪俄，形同承認「巴西是美國的傀儡」，如此一來，蒲亭也會「非常生氣」。

另一方面，卡薩羅斯認為，波索納洛堅持訪俄，主因是他準備於10月大選尋求連任，但他的支持率已跌至史上最低水準，在民調中落後左派前總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）。

卡薩羅斯說：「波索納洛（上任）這3年來幾乎沒有重要政績，現在去俄羅斯則是個重大突破。他已引起美國、中國、歐洲不滿，唯一歡迎他的強國只剩下俄羅斯。」

俄羅斯於11月下旬向波索納洛發出訪問邀請，當時烏克蘭緊張局勢已開始升高。

此後，波索納洛接受邀請，並決定結束訪俄後於17日轉至匈牙利，拜訪極右翼總理奧班（Viktor Orban）。

波索納洛12日接受國內電台專訪時強調，儘管戰爭可能很快就會爆發，他仍將依照計畫訪俄。

他還說：「為了所有人的利益著想，我們祈求上帝賜予世界和平。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110213

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