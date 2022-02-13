足球／世界波斷嘉義天晴跨季11連勝　曄拓國際2連勝登頂

我是廣告 請繼續往下閱讀
這賽季曄拓加入滿多新球員，關於這一點要如何和隊友磨合，唐偉泰說：之前曄拓的球員有些是大學學弟，U20的平常我們也會在清江國小玩球，基本上磨合沒有這麼難，大家的打法滿類似，但還要多溝通，他們容易緊張，調整沒這麼快，我跟宜德就會讓他們多發揮。
第二場比賽由CTFA U20潛力培訓隊和桃園立青虎翼的交手，CTFA U20潛力培訓隊下半場連進7球，9比3逆轉擊敗桃園立青虎翼，拿下本賽季首勝。
拿下首勝的CTFA U20潛力培訓隊，賽後教練張仟縈表示，和上一場一樣的狀況，選手上半場比較沒有進入狀況，沒能好好思考場上局面，下半場對方體力下降，我們防守壓迫性大，進攻也修正了傳接球後就踢得比較好。
最後一場比賽由台中旅人卯上嘉義天晴，這兩支上賽季分居1、2名的球隊交手，開場5分鐘就由旅人新援劉如明踢進世界波，打破僵局，不過衛冕軍很快就追上，並靠著旅外回歸的國腳林志紘進球，取得3:2領先，可惜最後3分鐘被劉如明踢進追平分，雙方3:3握手言和。
台中旅人教練李名宥表示，我們都知道天晴是去年冠軍，有很多的國腳，所以賽前我們設定就是做好防守，能拿1分就是1分，對我們後面的比賽會有影響，比賽過程有機會贏球，所以覺得要能把握贏球機會就應該要拿下。
此戰旅人隊長賴明輝回歸，讓球隊最終踢平了對手，李教練表示：明輝是國家隊球員，在亞洲盃有很好的經驗，他這場回歸讓球隊在後場注入了強心針，後面組織和導球能更穩定一些，他在後面的防守也能讓球隊安定，所以他的回歸對我們的幫助是很大的。