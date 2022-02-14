NOW早報／勝選率高？2024傳「侯柯配」　侯友宜吐8字回應

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另外也傳出民眾黨立委蔡壁如可能參選新北市長，侯友宜也說，大家只要有心為新北市來付出做事，他都會竭誠歡迎。至於侯友宜麾下4名年輕選將戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣及吳訓孝近日將啟動地方選舉行程，戴、呂、吳為周一請辭，蔡則視情況及初選機制而定。
侯友宜說，他一直鼓勵優秀、肯做事的年輕人用熱誠來對新北奉獻、努力，希望每個人都有他的夢想與人生的方向，做好自己，為新北市及台灣努力做事。
而蔡畹鎣明日暫時不會辭職，可能是新店選區較多考量因素，侯友宜說，他對每個人都是一樣，只要願意為國家人民做事，在哪裡做事都是一樣的。
今日天氣／今全台有雨！越晚越冷 低溫下探14度
根據中央氣象局預報，受鋒面影響，今晨中部以北、東北部地區陸續轉為有陣雨的天氣型態，並有機率發生局部大雨，其他地區也會有短暫陣雨。
溫度方面，受東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地天氣都明顯轉涼。預測今天中部以北及東北部低溫僅約13、14度，其他地區15至18度；高溫方面，北部及東北部約16、17度，中部及東部17至19度，東南部及南部約21、22度。
士林夜市「滿血復活」！人潮擠爆 在地人驚：好久沒看過
士林夜市曾經是台北知名觀光景點之一，但受到疫情影響、觀光客銳減，士林夜市商圈逐漸冷清，甚至還有攤商倒閉潮，網路前陣子每隔一段時間就會掀起「士林夜市回不去了」的討論話題。不過，今年台北燈節移師士林舉辦，帶動人潮重新回歸士林夜市，士林夜市再現擠爆的萬頭攢動榮景，讓在地網友也驚呼「好久沒看到過這景象！」
士林夜市商圈粉專近日發出多篇貼文，與大家分享士林夜市現場的熱鬧景象，直呼「整個夜市只能人山人海來形容了，看著大家吃小吃滿足又幸福的臉，小編就好開心」。而從照片中可以看到，隨著台北燈節與元宵節，相關活動連續不斷，各個攤位都吸引大批人潮，真的是很久沒看到士林夜市這麼熱鬧了。
台北市副市長蔡炳坤昨（13）日也在臉書發文表示，「士林回來了，我也哭了！前天晚上，台北燈節在士林點亮『宇宙飛船』主燈，市府團隊晚間7點在人群聚集的北藝中心廣場會合，沿基河路，途經慈諴宮、福德宮合十參拜祈福，走進夜市燈區主舞台，短短百餘公尺，走了半個多小時」，更透露市府團隊彼此見面時的第一話都是「士林人潮回來了」、「士林夜市好多人」。
而網友也紛紛在底下留言回覆說，「士林夜市又恢復人潮， 真的讚」、「好久沒看到這景象」、「有人潮才有復甦的希望」。2022台北燈節從2月11日到2月20號，活動期間每天18:00-21:00現場都有舉辦活動，詳細活動辦法請上官網查詢。
賴弘國當爸了！30歲新歡「帶球嫁」 辭空姐改當科技新貴
「醫界王陽明」賴弘國曾與「華航林依晨」Ivy、港星鍾欣桐（阿嬌）有過婚姻，這陣子又傳出他即將三婚，要把曾任阿聯酋航空的空服員的女友Alice娶回家，隨後又有消息指出其實Alice是「帶球嫁」，對此，賴弘國12日出席自家醫美診所春酒時，就大方認了自己確實升格當爸。
根據《聯合報》報導，賴弘國與30歲的Alice於一年多前，在朋友的介紹下認識，女方不僅是政大畢業的高材生，辭去空姐工作後，現在也在一家上市的科技公司上班。賴弘國透露Alice預產期在8月17日，今年暫時不會離開台灣，希望陪伴Alice一起迎接新生命。
事實上，賴弘國大年初一就被爆出與交往一年的Alice求婚成功，女方在個人社群平台上曬出Cartier戒指盒，寫下「Yes,Ido，從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙。」
烏克蘭危機與台灣有關？彭博：美國因應台海衝突的彩排
由於俄羅斯派兵集結烏克蘭邊境導致緊張情勢升溫，國際間莫不關注這次烏克蘭危機會如何發展，美國多間媒體有外交政策學者認為，如今的烏俄局勢與台灣頗有關聯，雖然兩者間有著相當大的差異，但烏克蘭危機宛如台海衝突的「彩排」或「試金石」，面對華府可能實施的因應對策，外媒們多半點出在美國考量的局勢內台灣遠比烏克蘭更重要。
烏克蘭危機與台海衝突的地緣政治引發不少學者關心，《彭博社》刊登約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯（Hal Brands）的一篇分析提到，烏俄衝突已經成為對美國對於台海兩岸危機的「彩排」，他提出華府能實踐的策略包含加強美日防線、凝聚更廣泛的經濟聯盟且帶頭對中國施加單邊制裁，此外也提到若北京真的武力犯台，美國必須協助台灣挺過第一波的襲擊，並召集多邊軍事聯盟讓北京付出代價。
《紐約時報》報導則稱台灣人或許對烏克蘭危機最能「感同身受」，也能檢驗在霸道強權的威脅下，華府是否會在爆發衝突時，以軍事力與影響力介入干預，阻止強國入侵；另外也有中國專家於《紐約時報》指出，以中國角度來看若烏俄衝突成為一場持久戰，不僅美國焦頭爛額，北約也更難關注太平洋地區，這將進一步加強中國對於台灣問題的強硬立場與軍事準備。
美國政治學學者桑帕（Francis P. Sempa） 則在《外交家》雜誌專欄分析烏克蘭與台灣的不同，其中最大差異在於對於美國來說烏克蘭獨立分裂與否與其國安利益無關，而台灣是否獨立才與美國相關，俄羅斯若真的主宰烏克蘭對美國來說並不會直接造成安全威脅，但中國在經濟、軍事與「一帶一路」的外交布局影響下，若掌控了「第一島鏈」樞紐的台灣，將更有威脅美國在歐亞大陸主導地位的力量。
網紅開團淨山活動！將百公斤「歷史文物」丟光 眾人戰爆
YouTuber「Celine and Cynthia - 不只是旅行」熱衷於分享旅行心得及攝影知識，平日即有在街頭沿路撿拾垃圾的行動，而這次她們在網路上邀請粉絲一起前往新竹的「霞喀羅國家步道」淨山，最後清出130公斤的垃圾，可影片發出後卻遭到網友指出，她們撿拾的酒瓶其實是當地的歷史文物。
外貌姣好的戶外型網紅Celine和Cynthia有著健康知性的好形象，前陣子在網路上組織一團兩天一夜露營的淨山活動，活動地點是位在新竹的「霞喀羅國家步道」，價格一人為5000元，35個名額全數銷完。
影片中能看到她們帶領眾人前往馬鞍駐在所，沿路邊欣賞風景的同時，邊撿拾道路上所看到的垃圾，最後總計眾人一共撿取130公斤的垃圾，她們相當感動，於上頭搭建豪華大帳篷，烤肉、唱歌渡過歡樂的一晚。
影片曝光後，卻有網友指出她們撿的其實是該地的歷史文物「那堆酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它」、「淨山值得鼓勵，但缺乏對文化的敏感度，把日治時的遺留物當作垃圾一併丟棄，可說是台灣人對於自身的土地缺乏理解的最佳案例」。
Celine和Cynthia得知消息後於影片下方道歉「關於我們這支影片將山上的酒瓶帶下山回收引發的爭議及討論，我們對於在淨山前不夠了解霞喀羅古道的歷史，做出不尊重當地文化遺跡的行為深感抱歉，未來我們在做任何影片之前會再做好更全方位的準備。針對這件事我們會在做更多瞭解和研究後拍攝一支影片邀請各方專業人士一起探討這個議題，希望屆時能傳達正確資訊讓更多人知道，也歡迎大家到時候再給我們寶貴的意見！」
而霞喀羅國家步道的粉專「霞喀羅生態旅遊」則對此影片的行動初衷表示感動，網友好奇「想知道後來清運下來的酒瓶怎麼了？」，粉專回應「酒瓶都收起來囉～～有紀念性的酒瓶我們沒有送資源回收噢，已經放回比較隱密的地方了。」（編輯：郭佩蓉）