34歲單身女CEO二度買精生子 實踐秦嵐「我的子宮我做主」

42歲的秦嵐4年前以《延禧攻略》的富察皇后再度翻紅，她曾和黃曉明交往過，迄今仍單身，容貌柔美的她曾在受訪中被問到感情、生小孩的問題，她直言「我的子宮我做主」十足展現自主女性的意識。34歲女網紅CEO葉海洋就充分實踐秦嵐的名言，未婚單身的她二度買精生子，日前她在社交平台發布視頻，宣布自己順利生下第二胎女兒。





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▲葉海洋日前PO出生女視頻中，挺著孕肚運動。(翻攝葉海洋微博)

葉海洋白手起家，年紀雖輕已有千萬身家。留著俐落短髮，給人就是精幹獨立的鮮明個性。她出生於吉林長春，因為家境貧困，早早北漂拚搏，25歲創立DC藥局，憑藉幹練才能和刻苦耐勞的個性，短短幾年就在化妝品界佔得一席之地。主張不婚的她，5年前更做了一件長輩和外界眼中離經叛道的事，花了50萬人民幣(約218萬台幣)到美國買精生子。





▲葉海洋準備生產時，躺在病床露出痛苦表情。(翻攝葉海洋微博

當時葉海洋不僅要生下混血兒，而且指名提供精子的男生必須是常春藤名校的畢業生，據說對方性格相當開朗，經過促排、取卵、胚胎、移植、產檢等步驟，十個多月後，葉海洋成功生下一位五國混血的女娃兒，擁有棕色的眼睛和金色長髮。儘管葉海洋工作忙碌又是新手媽媽，但她一一克服難題，把女兒照顧得無微不至，在她的社群平台上放滿和女兒互動的點滴和一齊出遊的視頻。





有感於女兒漸漸地長大了，需要一個伴，於是她決定再生第二胎，這次是遠赴俄羅斯。此行比較便宜，她透露花了15.８萬人民幣 （約68萬台幣）。日前葉海洋在社交平台PO出一段視頻，宣布已成功生女，短短的視頻中，有葉海洋產前挺著孕肚坐在健身球上運動的畫面，下一個鏡頭則是她躺在病床上，表情相當痛苦，幸好生產過程十分順利，緊接著就是小寶寶躺在可愛的姊姊懷中，小姊姊興奮地吻妹妹，畫面幸福溫馨。





▲葉海洋買精生的第一胎是五國混血兒。(翻攝葉海洋微博)

雖然葉海洋特立獨行的作為仍引起網友熱議，還傳出她的故事要改拍成影視作品，但她撇開紛紛擾擾，在社群平台上深情地說，「朋友說等妳有了第二個孩子，妳就明白，妳的愛會被分攤。但我有了第二個孩子，我體會到，愛，是疊加」，據悉，葉海洋二胎的精主仍是同一人，因此兩個女兒是同父同母的親姊妹。



