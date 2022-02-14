彭佳慧歌站上歌劇院！不滿有失誤　全身心都獻給他

彭佳慧於2月12日、13日在衛武營跨界開唱，為這次演出下足功夫的她，不僅在台上直接自爆自己拍子沒跟好，事後接受訪問時，也坦白表示覺得有好幾個地方沒做好，也感謝簡文彬讓她有這個機會站上歌劇院唱歌。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-14 14:45:00
彭佳慧先前就曾透露為了準備這次的演唱吃足苦頭，從去年11月先從克服聲樂與流行樂不同的演唱方法，到今年1月更是不斷地聽著羅大佑演唱的原版歌曲、看歌詞，全身心地進入備戰狀態，在家的時間都在聽歌。在外人眼中，彭佳慧的表現已經優異，但她謙虛表示只是盡力，甚至覺得有幾個地方沒做好，「如果我在放鬆一點，應該會更好，我也有請教我學聲樂的朋友，要怎麼和交響樂團合作，幸好合作到很厲害簡文彬老師，他會抓我的節奏，是很值得信賴的指揮。」
對於之後有沒有機會二度參與跨界合作，彭佳慧沉默3秒後才表示：「我很扎實地唱完了，給我一點時間休息，這次有被磨到。」也不諱言的說：「在這個年紀做這個事情真的好棒喔！你叫我再早個十年，可能也唱不好，以後我就可以告訴人家，小巨蛋、金曲獎、歌劇院我都唱過了。」被問唱歌劇院和小巨蛋有什麼不一樣？她笑說：「掌聲比較集中，跟我今天的乳溝一樣。」接著才正經地表示，歌劇院是第一次做，必須優雅跟敬畏，小巨蛋則是狂放、恣意揮灑。