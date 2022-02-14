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工作難找！中國失業率飆升　官媒搬「靈活就業」解套挨批

▲中國年輕人就業困難，不少人選擇「靈活就業」。外送員也為靈活就業的一種。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國年輕人就業困難，不少人選擇「靈活就業」。外送員也為靈活就業的一種。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-14 10:38:14

新冠肺炎疫情肆虐逾2年，衝擊中國經濟，再加上中國當局監管力度加大，房企產業暴雷、教培機構被「團滅」、跨境電商規模遭到壓縮，各大產業面臨空勁同時，也有至少千萬人頓失生計，年輕人就業也受到影響，根據資料顯示，2021年中國16歲到24歲的畢業生失業率高達16%。不過針對這個現象，中國官媒《光明日報》先前以「靈活就業」來解釋，稱「年輕人享受工作自主性，選擇不進入組織，無需過度憂慮」，遭到眾多批評，不少人認為目前就業困難，靈活就業是出於無奈地選擇。

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《光明日報》一篇名為「年輕人選擇靈活就業，無需過度憂慮」的文章寫道，「靈活就業」成為年輕人的「就業新選擇」，指出不同於父祖輩，當下年輕人對於所謂的「組織」、「單位」不再抱有執念，年輕人更追求「合興趣、匹配專業技能」的工作，更享受工作中的自主性以及工作和生活的平衡。

文章表示，有一些聲音認為，年輕人靈活就業時則為就業困難狀態下的「無奈選擇」。客觀地說，這種「先就業再選業」的情況當然存在。但與此同時，也不能以偏概全，也要看到，靈活就業也確是「多數年輕人的主動選擇」。

但這篇文章被分享到網路上後，隨即引起不少網友批評，甚至有一些分享該文章的微博帳號為避免謾罵擴大而關閉留言功能。有網友指責，官媒似乎想要藉由這篇文章，將年輕人求職無門下的靈活就業合理化，是卸責的手法。更有人懷疑，這篇文章是否代表中國官方鼓勵年輕人投入靈活就業的領域。

「靈活就業」一詞最早出現在中國官方文件，實際上就是大眾口中的「自由業」，一般被認為是「靈活就業」的行業，包括外送員、網約車、打零工、街頭攤販、清潔工、建築工、保全、幫傭、網路電商、直播主、接案人員等，沒有固定的工作時長、工作場合與單位。根據中國統計局消息顯示，截至2021年底，中國靈活就業人員已達2億人。

2017年中國官方數據顯示，16歲到24歲年輕人失業率高達16%，顯示出有許多高中及大學畢業生就業困難。另外也因為疫情影響，2020年以來，中國畢業生降低去海外深造的意願，選擇在中國繼續升學或直接就業。西安交通大學報告顯示，2021年將近七成的畢業生花費一年以上準備求職。多數畢業生必須投20至30份的履歷，經過重重關卡與面試之後，才獲得率取通知。

▲疫情不只改變生活型態，也衝擊就業市場。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情不只改變生活型態，也衝擊就業市場。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）
農村青年進城找工作難、大學生就業困難，靠年輕勞動力為主的送外送、餐飲服務等行業自然成為年輕人的「新選擇」，也讓靈活就業的人數增加。中國人力相關企業在2021年年底發佈《中國靈活用功發展報告（2022）》藍皮書。調查數據顯示，在就業市場上企業給予「靈活用工」中，「普通工人」就佔了45.62%，比如一線生產工、建築工、無誤元、清潔工、保安、幫傭、建物管理等。

分析指出，即使有一部分人自主選擇不依賴特定公司，從事自由職業。但「靈活就業」主要不是「高學歷人群」的「自由選擇」，存在更多的是經濟趨緩、失業率增加、大企業外包工作給基層工人的現況。

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