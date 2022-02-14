工作難找！中國失業率飆升　官媒搬「靈活就業」解套挨批

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文章表示，有一些聲音認為，年輕人靈活就業時則為就業困難狀態下的「無奈選擇」。客觀地說，這種「先就業再選業」的情況當然存在。但與此同時，也不能以偏概全，也要看到，靈活就業也確是「多數年輕人的主動選擇」。
但這篇文章被分享到網路上後，隨即引起不少網友批評，甚至有一些分享該文章的微博帳號為避免謾罵擴大而關閉留言功能。有網友指責，官媒似乎想要藉由這篇文章，將年輕人求職無門下的靈活就業合理化，是卸責的手法。更有人懷疑，這篇文章是否代表中國官方鼓勵年輕人投入靈活就業的領域。
「靈活就業」一詞最早出現在中國官方文件，實際上就是大眾口中的「自由業」，一般被認為是「靈活就業」的行業，包括外送員、網約車、打零工、街頭攤販、清潔工、建築工、保全、幫傭、網路電商、直播主、接案人員等，沒有固定的工作時長、工作場合與單位。根據中國統計局消息顯示，截至2021年底，中國靈活就業人員已達2億人。
2017年中國官方數據顯示，16歲到24歲年輕人失業率高達16%，顯示出有許多高中及大學畢業生就業困難。另外也因為疫情影響，2020年以來，中國畢業生降低去海外深造的意願，選擇在中國繼續升學或直接就業。西安交通大學報告顯示，2021年將近七成的畢業生花費一年以上準備求職。多數畢業生必須投20至30份的履歷，經過重重關卡與面試之後，才獲得率取通知。
農村青年進城找工作難、大學生就業困難，靠年輕勞動力為主的送外送、餐飲服務等行業自然成為年輕人的「新選擇」，也讓靈活就業的人數增加。中國人力相關企業在2021年年底發佈《中國靈活用功發展報告（2022）》藍皮書。調查數據顯示，在就業市場上企業給予「靈活用工」中，「普通工人」就佔了45.62%，比如一線生產工、建築工、無誤元、清潔工、保安、幫傭、建物管理等。
分析指出，即使有一部分人自主選擇不依賴特定公司，從事自由職業。但「靈活就業」主要不是「高學歷人群」的「自由選擇」，存在更多的是經濟趨緩、失業率增加、大企業外包工作給基層工人的現況。