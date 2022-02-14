延後上學時間「不必翻天覆地」　青民協喊話做3件事

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根據青民協在去年8月串聯民間團體、學生團體發起線上調查，針對是否支持「延後上學時間」及「高中早自習法規落實情形」2個面向進行意見蒐集，3天內共有4024人參與調查，其中高中生佔63.7%，國中小學生佔26.1%，大學以上學生佔5.6% 、學生家長佔3.3%。
所有調查參與者中有87.8%認為，目前上學時間過早，有延後上學的必要，其中支持度以「延後到9:30」獲33.8%支持，「延後到8:30至9:30」有32%支持，「早自習全面開放學生自由參與」有26.6%支持，3種延後方案支持度接近。
青民協也調查40所高中，其中約5成已將朝會頻率改為每週1次，更有近2成學校已經減少為每月開1至2次朝會，如新竹高中與成功高中等部分學校甚至已經完全廢除朝會。
青民協指出，以目前課綱的設計，以及教學現場的情形，老師要在目前並監督各縣市須落，就能讓上學時間實質延後到8點。正課時間將課綱內容上完，就已經相當程度困難，必須透過借課、第8節等違法的方式來趕進度，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到9點半，對於教學現場而言相對困難，因此，青民協建議，要延後上課時間的第1步可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發，對想要早起的同學，依然可以選擇到校自習。
至於需要更長時間睡眠的學生，可以從過去被規定7時20分左右到校，延後到8時10分第1節上課開始時再到校，學生將可獲得多1小時的睡眠時間，這將是對師生及家長3方都具體且可行的做法。
青民協呼籲，教育部應儘速提出「早自習全面讓學生自由參與」與「更進一步限制各校朝會的每週上限」的方案，讓討論多時的「延後上學時間」在最高的共識下，能夠有所前進，並監督各縣市須落實，就能讓上學時間實質延後到8點。