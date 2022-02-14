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俄烏風雲詭譎　多國籲公民離開並削減外交規模

▲烏克蘭危機持續升溫，多國都已呼籲公民盡速離開。圖為美國武器運抵基輔。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭危機持續升溫，多國都已呼籲公民盡速離開。圖為美國武器運抵基輔。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-02-14 11:27:05

（中央社巴黎13日綜合外電報導）俄羅斯大軍在烏克蘭邊境集結，兩國戰火一觸即發，許多國家紛紛敦促公民離開烏克蘭，並削減駐烏外交人員規模。

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● 籲公民儘速離開

美國、德國、義大利、英國、愛爾蘭、比利時、盧森堡、荷蘭、加拿大、挪威、愛沙尼亞、立陶宛、保加利亞、斯洛維尼亞、澳洲、日本、以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等都呼籲公民離開烏克蘭。

● 不鼓勵旅行

法國建議公民勿前往烏克蘭北部和東部的邊境地區，但未要求他們離開烏國。

與烏克蘭接壤的羅馬尼亞強烈建議公民避免前往烏國，並要求已在當地者「重新評估是否有必要留下」。

● 縮減外交人員規模

由於擔心烏克蘭或西方國家可能作出「挑釁」，莫斯科已召回部分外交人員。

美國下令駐基輔大使館的多數外交人員離開烏克蘭，宣稱從現在開始，俄羅斯「隨時」可能發動攻勢。華府將在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）提供領事服務。

加拿大和澳洲將暫時關閉在基輔的大使館，將外交人員撤到利維夫。

歐洲聯盟（EU）機構建議駐基輔的非必要外交人員離開烏克蘭，並在境外遠程辦公。

羅馬尼亞已將非必要人員撤出駐基輔大使館，以色列也已撤出大使館外交官的家眷和工作人員的眷屬。

● 航班停飛

荷蘭皇家航空（KLM）昨天宣布，即日起暫停班機飛往烏克蘭，直到進一步通知為止。

烏克蘭基礎建設部今天表示，儘管俄羅斯有可能入侵烏克蘭，但烏克蘭領空仍然開放。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110214

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