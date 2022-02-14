威力彩頭獎衝12.5億！這4生肖今財運旺、這時間投注最好
今（14）日是西洋情人節，有情人除想好送什麼情人節禮物之外，連續32期頭獎摃龜的威力彩，今（14）日晚間獎再度開獎，而且頭獎上看12.5億元， 大家也可趁這時買張彩券試手氣或送情人，也許可以一夕致富。易經財經專家陶文接受《NOWnews今日新聞》採訪時更透露，今日財運最旺的生肖是老虎、兔子、豬及老鼠，而且旺財吉利顏色為白、金黃及藍色，若符合相關生肖可要把握機會，可以穿著旺財吉利色去買彩券，也許可以幫自己的財運加分。
記者顏真真/台北報導
2022-02-14 11:20:16｜2022-02-14 11:22:12
由於威力彩頭獎已連續32期摃龜，頭獎從10億7416萬5716元起跳，台灣彩券公司根據目前銷售金額估算，頭獎累計更已突破11億元，來到11億4267萬7240元，預估這期銷售金額可達5億元，頭獎可望進一步衝上12.5億元。
至於怎麼樣可以提高自己的財運？易經財經專家、也是中華生活易術研究發展協會理事長的陶文受訪時指出，今日是戊戌日星期一，幸運的生肖包括兔子、馬，老虎，而財運最好的生肖則是老虎，兔子、豬、老鼠。
此外，他也提到，今日的旺財吉利色為白色、金黃色。藍色，吉利的方位包括正東方、正北方、西北方，而旺財時間則是辰時早上7點至9點、 巳時9點到11點，還有申時下午3點到5點，想要買彩券的人可以參考在旺財的時間買張彩券試手氣，尤其可以穿著今日旺財吉利色系前往投注，也許更加分。