214情人節外一章　新北家防：死纏爛打小心觸犯跟騷法

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目前是大學二年級的學生雯雯，因為長相甜美、待人客氣，受到異性追求；其中有一名學長翰翰特別積極，與雯雯修習同一門課程，並加入雯雯同組討論，透過同修課程獲得雯雯的聯繫方式後，便開始傳送問候訊息，在上、下課也不時藉機，但雯雯對於學長的舉動僅禮貌回應。
雯雯某天從租屋處陽台看到翰翰在門口徘迴，後續在公車、捷運、餐廳等地點都會巧遇，讓她開始有些壓力，遂與他保持距離；但翰翰並未停止追求，送花、送禮，甚至親送早、午餐，還希望可以接送她上下課，想要進一步交往等，雯雯雖明確表示拒絕，但翰翰認為希望這些苦心，最後可以獲得接納。
翰翰持續熱烈追求，並在雯雯的臉書、IG留言，雯雯只好將帳號設為不公開，並為此深感困擾；情人節前夕，雯雯在租屋處巷口又看翰翰站崗，嚇得她連忙向室友求助，警察到場後將翰翰帶回派出所詢問並告誡，擔心受到傷害及騷擾的雯雯，則在室友陪同下與社工、警察討論該如何維護自身安全。
許芝綺指出，110年度受理親密關係暴力通報案件共11260件，其中受害男性有1593人（佔18%），女性為7114人（佔82%），顯示女性還是處於較弱勢受害的一方；上述案例中，不顧對方意願而盯梢守候、尾隨接近、要求約會聯繫，或以電話、網際網路、電子通訊或其他設備干擾對方等行為，都是觸犯跟騷法。
許芝綺說，「跟蹤騷擾防制法」已三讀通過，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重可處5年徒刑；民眾萬一遭到跟蹤騷擾的情形，可以尋求警方核發書面的告誡，若遇緊急的狀況，請立即撥打110專線報警求助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110