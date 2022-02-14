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喜歡公仔錯了嗎？搬32箱玩具回家把媽媽氣哭　鄉民戰翻了

▲有民眾抱怨，自己將32箱公仔及樂高玩具，搬回媽媽家頂樓借放，結果反而把媽媽氣哭了，（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲有民眾抱怨，自己將32箱公仔及樂高玩具，搬回媽媽家頂樓借放，結果反而把媽媽氣哭了，（圖／翻攝《爆怨公社》）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-14 12:15:23

自己賺的錢，想變成哪種喜歡的樣子，難道錯了嗎？有網友在臉書社團《爆怨公社》貼文，因為自己興趣是收藏公仔、樂高這些喜歡的玩具，但跟女友在外租屋沒空間放了，就把總共32箱都搬回家裡頂樓擺放，沒想到媽媽看到大崩潰，罵他「為何浪費錢買這多沒用的垃圾...」，甚至還被氣哭了，讓貼文網友相當無奈。貼文一出有人支持也有人，支持者認為「自己開心就好了」、「辛苦工作買這個也只是讓自己開心點」；不過批評的網友忍為：「那是你爸嗎的房子吧」、「32箱堆在那，你媽可能看了很啊雜、很煩躁吧」。

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▲有民眾很納悶，自己賺的錢都沒有少給過父母，只是將32箱公仔及樂高玩具，搬回媽媽家頂樓借放，結果竟然被痛罵一頓，（圖／翻攝《爆怨公社》）
這名貼文網友抱怨，因為喜歡收藏玩具，但租屋的沒空間擺了，最近整理一下班回家裡頂樓放，事前也通知了媽媽，但媽媽看見總共32箱玩具之後，竟然震驚到氣哭，痛批他浪費錢買這些沒用的垃圾，還說要叫爸爸來教訓他。但貼文網友很納悶，每個月都按時繳交孝親費，過年、母親節、生日該給的沒少過，只是搬一些收藏品回家放就得罪她了嗎？「難道自己的興趣收藏玩具錯了嗎？自己賺錢自己花，難道也不行嗎？」

不過貼文一出馬上引發網友熱議，有人說：「你有錯，錯的是你嗎不洗歡你的愛好」，也有人建議他乾脆租個倉庫，不要堆在別人家就沒事了。「乾脆賣掉一些，證明價值」，「自己開心就好，難不成活著就為了別人」。但也有人認為「除非增值，不然會存錢，只會買一些就好。」但也有人說「我的錢都花在股市...然後就不會被唸了！」

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