袁詠儀狂買愛馬仕花掉7500萬！老公求救律師：我快破產了
港星袁詠儀愛買名牌包眾所周知，老公張智霖日前上節目《我們的滾燙人生》尋求律師協助，他說：「太太如果瘋狂的花老公的錢，算不算犯法？」更表示：「我已經快破產了！」結果律師的回答，讓他心碎滿地。袁詠儀是愛馬仕品牌狂熱者，據悉張智霖為老婆花超過7500萬買包，寵妻可見一斑。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-14 14:20:35
袁詠儀跟張智霖2001年結婚，育有1子，夫妻倆檯面上恩愛大方，羨煞旁人，張智霖也因老婆愛買名牌包，不吝砸錢寵妻，但袁詠儀「買過頭」，夫妻倆多次上節目談及此事，張智霖甚至在高空彈跳時，大喊：「老婆可以不要再買包了嗎？」袁詠儀僅回應：「好的，不買這麼多！」
張智霖日前上《我們的滾燙人生》尋求法律協助，再次提到「袁詠儀太愛買」的問題，他詢問律師：「太太如果瘋狂的花老公的錢，算不算犯法？」律師則回：「『瘋狂』兩字怎界定？他基於你的經濟收入，和家庭的經濟條件，還有太太的喜好，如果因為買包，家裡都揭不開鍋了，那就不好了，中國大陸民法是規定夫妻關係是平等的，不管男人還女人，太太在家裡帶孩子，也應該獲得收入的一半，這自由是法律賦予的。所以如果靚靚（袁詠儀暱稱）買很多包，她很開心，你的日子好過了！」
張智霖聽到答案，心涼了一半，笑回：「不，你太看得起我了，我已經快破產了！」主持人再幫他提問：「張智霖能獲得法律援助嗎？」只見張智霖瘋狂點頭，律師篤定表示：「理論上不行，因為到目前為止還不到破產。」言論笑翻全場。