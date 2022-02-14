全聯福袋頭獎台北、新北、中壢開出！花200元開走保時捷
春節期間許多消費者瘋排搶福袋，為的就是想在新的一年搏個好彩頭，其中全聯線上線下14萬個福袋，頭獎值369萬的Porsche Cayenne Coupé、Porsche Taycan2台保時捷，以及全聯小時達福虎生豐福袋限定的Mercedes-Benz A180，可說是所有人殷殷期盼的夢幻大獎。如今3大頭獎幸運兒出爐，「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」、「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」、「Mercedes-Benz A180」開出獎號為「1187」，分別在台中、新北和中壢開出。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-14 14:40:21
今年實體門市的幸運獎號在大年初一開賣當天下午4：00直播揭曉，頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」，幸運獎號由台中豐原忠孝店開出，得獎者徐先生與友人於大年初一早上約5點到門市排隊買福袋，當天購買了一個200元「福利熊虎年生肖福袋」與一個1400元「Ed Hardy福箱」，由福箱開出「Porsche Cayenne Coupé」頭獎號碼。
另外，「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」，幸運得主王先生指出，每年家裡三姐弟都會到全聯買福袋，當天與家人早上8點半就到新北土城中州店排隊，購買200元「福利熊虎年生肖福袋」，三姐弟各買一袋200元福袋，沒想到由弟弟購買的福袋幸運中獎。
另外，全聯小時達專屬頭獎「Mercedes-Benz A180」開出獎號為「1187」，幸運獎號在大年初一開賣當天下午4：30直播揭曉，開出獎號門市為中壢中美門市，由黃先生幸運中獎。
全聯指出，今年再度創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄，許多民眾為此一早卡位排隊，甚至有人淩晨就報到搶頭香，如今頭獎出爐，沒中的人可別氣餒，一同期待明(2023)年全聯福袋再度破紀錄，讓百萬大獎與你我再次相遇。