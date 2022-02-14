三星Galaxy S22旗艦系列登場！24900元起、S Pen霸氣回歸

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Galaxy S22 Ultra為首款內建S Pen的Galaxy S系列手機，而機體即使在容納S Pen嵌入式設計下，電池容量等硬體規格依然不打折。S Pen書寫延遲自上代的9毫秒直降至2.8毫秒，打造更貼近真實的擬真書寫體驗。
Galaxy S22旗艦系列搭載全新AI演算技術及專業級攝影功能，不論日夜，皆能將眼前所見透過手機鏡頭輕鬆紀錄，創造與眾不同的日常光景。該系列手機錄影更有電影級跟焦錄影、超明亮夜幕攝影以及超穩定動態攝影等功能，讓消費者能拍出穩定流暢、媲美專業的高畫質攝影作品。
該系列手機素以頂規的相機鏡頭聞名，除了擁有超高畫素鏡頭，全新NPU大幅提升拍照效率。該系列相機首次推出全新功能「細節小幫手」，當使用最高畫素鏡頭拍攝時，系統將自動疊合多張影像，使成品保留高畫素鏡頭的細節與明亮的光線，即使弱光環境亦無需犧牲畫質；此外，該系列相機也有「人像棚拍模式」，讓消費者無需後製照片，僅需按下快門就能擁有專業級棚拍美照。
Galaxy S22旗艦系列融入耐久工藝設計概念，以Armor鋁合金打造流線型機身，並領先業界率先採用最新康寧大猩猩玻璃Gorilla® Glass Victus® Plus，為迄今最堅固的Galaxy機型。
台灣三星將推出Galaxy S22 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22三款機種，預計3月4日起於全台各大通路正式上市。Galaxy S22 Ultra提供皎月白、夜暮紅、星際黑、極光綠等顏色，售價分別為12GB+256GB機型3萬8900元、2GB+512GB機型4萬1900元；Galaxy S22+提供皎月白、雪霧粉、星際黑、極光綠等顏色，售價分別為8GB+128GB機型2萬9900元、8GB+256GB機型3萬1900元；Galaxy S22提供皎月白、雪霧粉、星際黑、極光綠等顏色，售價分別為8GB+128GB機型2萬4900元、8GB+256GB機型2萬6900元。