立委江永昌爭取前瞻補助 錦和運動公園立體停車場今開工
新北市今（14）日舉行中和區錦和運動公園停車場新建工程的動土儀式，該工程經立委江永昌向公路總局爭取下，獲得前瞻補助2億321萬元，市府停管基金則支應4億6577萬元；新北市長侯友宜盼智慧化立體停車場滿足民眾停車的需求，紓解一位難求的情況。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-14 15:49:14
侯友宜表示，錦和運動公園立體停車場可提供541格汽車位與4格機車位，預計112年完工，中和地區另有佳和公園停車場也在興建當中，未來這兩座停車場共可創造821格汽車位、104格機車位；此外，新北市積極規劃4年內興建30座智慧化停車場，目前已完成板橋新埔國小等16座立體停車場以及10處平面停車場，盼改善擁擠的停車環境，讓民眾不必再因停車位煩惱。
江永昌指出，過去市府在規劃錦和運動公園停車場時，原本計畫直接開挖操場，興建地下一層的停車空間，但地方憂心施工時會造成居民運動的危險，更會直接破壞公所花上千萬新整建的設施，實屬公帑浪費；因此在他的強烈主張下，成功促使市府重新更改設計，改為在現有停車場及司令台底下開挖地下2層，保留現有操場綠地。
江永昌說，停車場出入口的選址也經特別考量，北側因臨路面路幅較窄，避免影響和城路一段的車輛動線，西側正對錦和高中的校門口，考量學生出入及保持路口的適當距離，南側因路幅較窄與民宅鄰近，因此選由街角廣場與地面層停車場間作為車道位置，保障安全顧慮、交通順暢及住戶權益；同時針對既有的公園動線、出入口、景觀設施及司令台做改良，營造無障礙友善空間。
交通局長鍾鳴時補充，錦和運動公園鄰近雙和醫院及中和國民運動中心，周遭苦無足夠的停車空間，違停狀況嚴重，解決停車問題刻不容緩；本工程獲得前瞻補助2億321萬元，市府停管基金支應4億6577萬元，規劃興建地下2層、地上1層的全智慧化停車場，交通局也將持續打造人本安全的智慧交通城。