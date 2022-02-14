觀光客再等等！日本擬鬆綁邊境　3月將逐步放寬2類人入境

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日媒報導指出，日本首相岸田文雄12日視察東京羽田機場，前往了解邊境管制實施現況後，表示將考慮放寬針對Omicron變異株的邊境管制措施。目前日本邊境管制措施實行期間即將在2月底滿期，將會就是否放寬每日入境人數，以及接種三劑的旅客或是進行隔離數日後能否入境的方向進行討論以及調整，將會視國內外疫情狀況進行最終判斷。日本政府消息人士透露，最快本週內結果就會出爐。
報導指出，日本政府目前規劃是自3月起不再延長，逐步放寬限制，優先放寬留學生入境與縮短隔離時間，另外也將考慮半導體、核能類別相關人士的個別情況允許入進，甚至可能無例外允許特定領域的外國人入境。
除此之外，日本政府也在考慮縮短入境旅客隔離天數，從7天減至3天或更短，隔離新規適用日本公民及外國人，入境必須接種加強針，並進行病毒篩檢。
日本《共同社》報導指出，雖然新冠肺炎疫情持續，但目前世界各國都紛紛放寬入境限制，外界認為對Omicron變異株進行邊界管制的意義不大，應優先考量恢復人流以刺激經濟以及觀光。日本邊境管制讓日本商界受不了，日本經濟團體經聯團會長十倉雅和先前更批評「鎖國政策」對商業活動造成負面影響，表示「連以色列都放棄鎖國政策，希望政府能好好考慮持續實施邊境管制的意義」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。