受惠遊戲產業旺季 橘子1月營收11.2億元、月增68.5%
橘子集團今（14）日公告1月份自結合併營收11.2億元，月增68.5%、年增19.3%，主要是本月為遊戲產業傳統旺季，主力產品以及其他多款遊戲皆推出寒假活動，挹注本月營收雙增。展望2月，《天堂M》於2月9日推出大型改版，各服務亦推出春節檔期活動，其中橘子支付延續寒假春節期間交易熱潮，擬與指定通路推出消費回饋活動。
記者許家禎/台北報導
2022-02-14 16:19:54
橘子集團指出，回顧1月，《新楓之谷》推出大改版及新職業，其他遊戲產品亦推出寒假改版活動，推升營收動能，香港遊戲橘子收入則月增155%；GASH交易金額月增72%、新增會員數月增297%。橘子支付同步推出通路檔期活動，致1月份交易金額較去年同期成長207%、交易筆數成長52%。
另外，2022橘子嘉年華春節版直播節目獲近600萬總觀看次數，最高同時在線人數達2.6萬，皆優於上屆；與2021暑期版相較，beanfun!新增用戶數成長近2倍、DAU(日活躍用戶)成長近2成 。
活動期間，集團旗下各服務活躍用戶數及業績皆有所提升，其中GASH線上商城業績翻倍、有閑購物全站整體銷售額較去年同期成長100%，其中點數商品成長12倍、盒玩商品與生活家電皆成長2倍以上。橘子嘉年華首度推出的「豆陣來bean果」活動，則透過遊戲化機制，提高用戶行為黏著度及互動性，持續擴大策展影響力。
展望2月，《天堂M》於2月9日推出大型改版，已於1月24日至2月6日開放事前預約。各服務亦將推出春節檔期活動，其中橘子支付延續寒假春節期間交易熱潮，擬與指定通路推出消費回饋活動。