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香港旅遊業難復活！去年旅客狂減99.8％　未來將以質取勝

▲香港觀光旅遊業因嚴格邊境防疫限制，至今無法復甦，業者指出去年旅客甚至大減99.8％。（圖／香港旅遊局）
▲香港觀光旅遊業因嚴格邊境防疫限制，至今無法復甦，業者指出去年旅客甚至大減99.8％。（圖／香港旅遊局）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-14 16:38:08

新冠疫情爆發以來嚴重影響全球旅遊業，但根據各國旅遊復甦規定不同，保留嚴格邊境管制的國家陷入孤絕，其中受港府限制堅持清零防疫，香港旅遊業至今仍未復甦，港府更透露去年訪港旅客人次較疫情前大跌99.8%，有100間中小型旅行社受疫情影響倒閉。

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綜合香港媒體報導，香港商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會表示，香港境內1700間註冊旅行社之中有將近100間宣布倒閉，去年造訪香港的旅客比疫情前少了99.8%。目前香港海外入境旅客最久將隔離14天，被視為高風險國家的航班也被禁止進入，隨著自上月初起，香港爆發的第五波嚴重疫情，港府又更進一步收緊管制。

▲隨著農曆新年到來，華人開始張羅採購準備過好年。圖為香港街頭已經有了過年的氣氛。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港疫情自上月又爆發，觀光旅遊業難以復甦。圖為香港街頭已經有了過年的氣氛。（圖／美聯社／達志影像）
不過邱騰華認為，這些倒閉的旅行社仍保有商業登記，相信疫情趨緩後可恢復經營，此外政府已為旅遊業界提供超過34億元資助，第六輪「防疫抗疫基金」亦有措施協助業界，此外，每名旅行代理商或持證導遊或領隊的自由作業者，將獲得一次7500元的津貼，預計約1.91萬名相關從業人士受惠。

此外，邱騰華也提到，疫情後旅遊的方式會出現很大的改變，香港市民未必會在短時間內蜂擁出遊，出國也受制於各國的防疫規定安排，因此未來旅行社的生意不再取決於旅客的數量，而是要更重視旅遊體驗「以質取勝」，例如打造深度旅遊、美酒佳餚節等香港旅遊品牌，不再以購物團、美食團取勝。
 

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