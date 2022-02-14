顏寬恒莊園脫手後違建完好如初　中市府將依法排拆

前國民黨立委顏寬恒的莊園豪宅雖以賤價出售，台中市政府仍要求違建及違法使用國有地須回復原狀。都發局今與國有財產署會勘時，發現國有地違建已於2月10日自拆完畢，但變胖又變高的主建物仍完好如初，市府將依一般違建程序排拆。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-14 17:57:20
位於沙鹿、龍井交界的顏家豪宅莊園，土地面積近千坪。100多坪私有地登記在多位顏家人名下、主建物在顏寬恒妻子陳麗凌名下；另承租700多坪國有保護地，興闢車道、大門、警衛室等。該處莊園於中二立委補選期間被綠委踢爆多項違法事實，市府要求2月13日前自行拆除。選後顏家人搬走，農曆年前莊園以4500萬元半價脫手。
雖然顏家幕僚低調證實莊園易手，但官方資料裡，國有地承租人仍是陳麗凌。市府都發局今（14日）上午與國有財產署中區分署人員共同前往會勘，確認改善情形，由一名自稱是承租人代理人的男子出面接洽。
在國有地部份，原本的華麗大門、圍牆、警衛室皆已拆除，僅以鐵絲網區隔莊園內外。市府都發局當面提醒，承租人日後應依法使用，土地管理機關國有財產署中區分署亦應善盡土地管理責任，避免再次違規使用。
至於私人土地上建物，違建事實包括4樓增建為5樓，以及屋前雨遮、天井封閉、地下車道等，完全沒拆除跡象。都發局都市修復工程科長謝國基表示，都發局1月21日開立違建認定通知書，限所有權人於2月13日前自行拆除或改善。莊園內建物產權雖已移轉，違章建築部分不受影響，因建物非在國有地，市府將依規定列管排拆，如有影響公共安全，會列入優先拆除。